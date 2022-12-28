https://ria.ru/20221228/investitsii-1841953814.html
Путин пообещал продолжить создавать комфортные условия для инвесторов
Путин пообещал продолжить создавать комфортные условия для инвесторов - РИА Новости, 28.12.2022
Путин пообещал продолжить создавать комфортные условия для инвесторов
Власти продолжат содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний и создавать комфортные условия для работы инвесторов в России, заявил... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:15
2022-12-28T16:15
2022-12-28T16:23
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти продолжат содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний и создавать комфортные условия для работы инвесторов в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжим содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний по всей стране и будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов", - сказал Путин в ходе запуска завода "Титан-Полимер".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая нужна и для фармацевтики, и для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки.
https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791217148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
16:15 28.12.2022 (обновлено: 16:23 28.12.2022)
Путин пообещал продолжить создавать комфортные условия для инвесторов
Путин заверил, что власти продолжат создавать комфортные условия для работы инвесторов
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти продолжат содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний и создавать комфортные условия для работы инвесторов в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы продолжим содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний по всей стране и будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов", - сказал Путин в ходе запуска завода "Титан-Полимер".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая нужна и для фармацевтики, и для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки.