https://ria.ru/20221228/investitsii-1841953814.html

Путин пообещал продолжить создавать комфортные условия для инвесторов

Путин пообещал продолжить создавать комфортные условия для инвесторов - РИА Новости, 28.12.2022

Путин пообещал продолжить создавать комфортные условия для инвесторов

Власти продолжат содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний и создавать комфортные условия для работы инвесторов в России, заявил... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:15

2022-12-28T16:15

2022-12-28T16:23

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти продолжат содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний и создавать комфортные условия для работы инвесторов в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжим содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний по всей стране и будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов", - сказал Путин в ходе запуска завода "Титан-Полимер".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая нужна и для фармацевтики, и для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки.

https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791217148.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин