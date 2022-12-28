https://ria.ru/20221228/inflyatsiya-1842028788.html

В России замедлилась годовая инфляция

В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 28.12.2022

В России замедлилась годовая инфляция

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,19% на 26 декабря с 12,35% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:16

2022-12-28T19:16

2022-12-28T19:16

экономика

цены на нефть

максим решетников

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,19% на 26 декабря с 12,35% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Ранее в среду Росстат сообщил, что на неделе с 20 по 26 декабря 2022 года инфляция составила 0,12% после 0,02% неделей ранее, с начала года рост цен составил - 12,01%. "В сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,24% при повышении темпов роста цен на плодоовощную продукцию (плюс 2,26%), на другие продукты питания цены не изменились после дефляции на протяжении шести недель подряд. Возобновился рост цен на туристические и регулируемые услуги (плюс 0,5%) на фоне удорожания авиабилетов и услуг санаториев. В секторе непродовольственных товаров дефляция сохранилась (минус 0,02%)", - указывают в министерстве. По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.

https://ria.ru/20221228/zarplaty-1842026320.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, максим решетников, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)