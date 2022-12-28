https://ria.ru/20221228/inflyatsiya-1842028788.html
В России замедлилась годовая инфляция
В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 28.12.2022
В России замедлилась годовая инфляция
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,19% на 26 декабря с 12,35% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:16
2022-12-28T19:16
2022-12-28T19:16
экономика
цены на нефть
максим решетников
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,19% на 26 декабря с 12,35% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Ранее в среду Росстат сообщил, что на неделе с 20 по 26 декабря 2022 года инфляция составила 0,12% после 0,02% неделей ранее, с начала года рост цен составил - 12,01%. "В сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,24% при повышении темпов роста цен на плодоовощную продукцию (плюс 2,26%), на другие продукты питания цены не изменились после дефляции на протяжении шести недель подряд. Возобновился рост цен на туристические и регулируемые услуги (плюс 0,5%) на фоне удорожания авиабилетов и услуг санаториев. В секторе непродовольственных товаров дефляция сохранилась (минус 0,02%)", - указывают в министерстве. По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.
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экономика, цены на нефть, максим решетников, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Максим Решетников, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России замедлилась годовая инфляция
Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении замедлилась до 12,19 процента с 12,35