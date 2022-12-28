Орешкин заявил, что основная волна мировой инфляции уже позади
Помощник президента Орешкин: волна инфляции, вызванная ростом денежной массы, позади
Денежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Основная волна мировой инфляции, которая была вызвана резким ростом денежной массы в ЕС и США, уже позади, заявил в интервью телеканалу РБК помощник президента РФ Максим Орешкин.
"Основная волна мировой инфляции уже позади нас. Она была следствием вполне понятных ошибок экономических властей, в первую очередь США и Европейского союза - резкий рост денежной массы", - сказал Орешкин.
Он отметил, что резкий рост денежной массы стал главной причиной и дефицита бюджета в США – примерно до 15% ВВП.
"Это запустило инфляционную динамику не только в самих США, но и по всему миру. Но мы видим, например, что та же денежная масса в США в этом году уже снижается в номинальном возражении. Это означает, что тот импульс, который был, инфляционный, он сейчас сходит на нет и ценовая динамика будет стабилизироваться", - добавил помощник президента.
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