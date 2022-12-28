https://ria.ru/20221228/inflyatsiya-1841805972.html

Орешкин заявил, что основная волна мировой инфляции уже позади

Орешкин заявил, что основная волна мировой инфляции уже позади - РИА Новости, 28.12.2022

Орешкин заявил, что основная волна мировой инфляции уже позади

Основная волна мировой инфляции, которая была вызвана резким ростом денежной массы в ЕС и США, уже позади, заявил в интервью телеканалу РБК помощник президента... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T08:35

2022-12-28T08:35

2022-12-28T08:35

экономика

россия

максим орешкин

евросоюз

сша

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Основная волна мировой инфляции, которая была вызвана резким ростом денежной массы в ЕС и США, уже позади, заявил в интервью телеканалу РБК помощник президента РФ Максим Орешкин. Он отметил, что резкий рост денежной массы стал главной причиной и дефицита бюджета в США – примерно до 15% ВВП. "Это запустило инфляционную динамику не только в самих США, но и по всему миру. Но мы видим, например, что та же денежная масса в США в этом году уже снижается в номинальном возражении. Это означает, что тот импульс, который был, инфляционный, он сейчас сходит на нет и ценовая динамика будет стабилизироваться", - добавил помощник президента.

https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, максим орешкин, евросоюз, сша