Рейтинг@Mail.ru
В Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/imuschestvo-1842047227.html
В Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов
В Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов - РИА Новости, 28.12.2022
В Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс выявления и национализации имущества в Крыму, принадлежащего украинским олигархам,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:25
2022-12-28T21:25
общество
владимир константинов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/25/1557502590_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_7d9b3d8132c8789d9025739ac3748762.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс выявления и национализации имущества в Крыму, принадлежащего украинским олигархам, связанным с киевской властью и враждебно настроенным к России, будет продолжен. По его словам, запущенный процесс национализации носит, прежде всего, моральный аспект и желание восстановить справедливость, чтобы "люди, которые зарабатывают на экономике Крыма, не пускали потом пули в спины наших солдат". Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализировав бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой".
https://ria.ru/20221117/gosduma-1832159859.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/25/1557502590_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_1ffc9c9e39a7cfee04b2bfcc6c2373fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир константинов, россия
Общество, Владимир Константинов, Россия
21:25 28.12.2022
 
В Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов

Парламент Крыма: процесс национализации имущества украинских олигархов продолжится

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкЗдание парламента Крыма
Здание парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Здание парламента Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс выявления и национализации имущества в Крыму, принадлежащего украинским олигархам, связанным с киевской властью и враждебно настроенным к России, будет продолжен.
"Это работа продолжается, потому что очень масштабная. Многие пытаются спрятаться за спины каких-то псевдоучредителей. Все это выявляется в результате деятельности антитеррористической комиссии. Справедливость будет везде восстановлена", - сказал Константинов в эфире телеканала "Миллет".
По его словам, запущенный процесс национализации носит, прежде всего, моральный аспект и желание восстановить справедливость, чтобы "люди, которые зарабатывают на экономике Крыма, не пускали потом пули в спины наших солдат".
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализировав бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой".
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 11:58
В Госдуме поддержали идею о национализации имущества уехавших бизнесменов
 
ОбществоВладимир КонстантиновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала