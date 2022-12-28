https://ria.ru/20221228/imuschestvo-1842047227.html

В Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов

В Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов - РИА Новости, 28.12.2022

В Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс выявления и национализации имущества в Крыму, принадлежащего украинским олигархам,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T21:25

2022-12-28T21:25

2022-12-28T21:25

общество

владимир константинов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс выявления и национализации имущества в Крыму, принадлежащего украинским олигархам, связанным с киевской властью и враждебно настроенным к России, будет продолжен. По его словам, запущенный процесс национализации носит, прежде всего, моральный аспект и желание восстановить справедливость, чтобы "люди, которые зарабатывают на экономике Крыма, не пускали потом пули в спины наших солдат". Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализировав бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой".

https://ria.ru/20221117/gosduma-1832159859.html

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общество, владимир константинов, россия