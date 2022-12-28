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В Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов
В Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов - РИА Новости, 28.12.2022
В Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс выявления и национализации имущества в Крыму, принадлежащего украинским олигархам,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T21:25
2022-12-28T21:25
2022-12-28T21:25
общество
владимир константинов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс выявления и национализации имущества в Крыму, принадлежащего украинским олигархам, связанным с киевской властью и враждебно настроенным к России, будет продолжен. По его словам, запущенный процесс национализации носит, прежде всего, моральный аспект и желание восстановить справедливость, чтобы "люди, которые зарабатывают на экономике Крыма, не пускали потом пули в спины наших солдат". Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализировав бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой".
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общество, владимир константинов, россия
Общество, Владимир Константинов, Россия
В Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов
Парламент Крыма: процесс национализации имущества украинских олигархов продолжится