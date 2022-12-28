https://ria.ru/20221228/ideologiya-1842063319.html

В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии

В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии - РИА Новости, 28.12.2022

В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии

В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T23:32

2022-12-28T23:32

2022-12-28T23:32

владимир константинов

миллет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Мы поддержали идею создания рабочей группы по формированию русской идеологии, которая нам обязательно нужна. В этой идеологии надо указать, чего мы не хотим перенимать от Запада", - сказал Константинов в эфире телеканала "Миллет". По его словам, идеология должна быть сформирована с учетом особенностей русского мира, в том числе религиозных и правовых. "Нам нужна идеология. Потому что Запад наносит удар именно в это место", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20221115/istoriya-1831640710.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир константинов, миллет