Рейтинг@Mail.ru
В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/ideologiya-1842063319.html
В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии
В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии - РИА Новости, 28.12.2022
В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии
В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T23:32
2022-12-28T23:32
владимир константинов
миллет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c656ca10873b41ce8ec5b89976192358.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Мы поддержали идею создания рабочей группы по формированию русской идеологии, которая нам обязательно нужна. В этой идеологии надо указать, чего мы не хотим перенимать от Запада", - сказал Константинов в эфире телеканала "Миллет". По его словам, идеология должна быть сформирована с учетом особенностей русского мира, в том числе религиозных и правовых. "Нам нужна идеология. Потому что Запад наносит удар именно в это место", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20221115/istoriya-1831640710.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4a586e9c076b5bb1a15ce8e611d3c640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир константинов, миллет
Владимир Константинов, Миллет
23:32 28.12.2022
 
В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии

Власти Крыма создадут рабочую группу по формированию русской идеологии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Мы поддержали идею создания рабочей группы по формированию русской идеологии, которая нам обязательно нужна. В этой идеологии надо указать, чего мы не хотим перенимать от Запада", - сказал Константинов в эфире телеканала "Миллет".
По его словам, идеология должна быть сформирована с учетом особенностей русского мира, в том числе религиозных и правовых. "Нам нужна идеология. Потому что Запад наносит удар именно в это место", - подчеркнул глава парламента.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 14:57
Путин призвал формировать позицию молодежи по ключевым вехам истории России
 
Владимир КонстантиновМиллет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала