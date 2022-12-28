https://ria.ru/20221228/ideologiya-1842063319.html
В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии
В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии - РИА Новости, 28.12.2022
В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии
В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T23:32
2022-12-28T23:32
2022-12-28T23:32
владимир константинов
миллет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Мы поддержали идею создания рабочей группы по формированию русской идеологии, которая нам обязательно нужна. В этой идеологии надо указать, чего мы не хотим перенимать от Запада", - сказал Константинов в эфире телеканала "Миллет". По его словам, идеология должна быть сформирована с учетом особенностей русского мира, в том числе религиозных и правовых. "Нам нужна идеология. Потому что Запад наносит удар именно в это место", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20221115/istoriya-1831640710.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир константинов, миллет
Владимир Константинов, Миллет
В Крыму создадут рабочую группу по формированию русской идеологии
Власти Крыма создадут рабочую группу по формированию русской идеологии