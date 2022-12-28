https://ria.ru/20221228/genkonsulstvo-1841787587.html
Генконсульство России откроется в белорусском Гродно
Генконсульство России откроется в белорусском Гродно - РИА Новости, 28.12.2022
Генконсульство России откроется в белорусском Гродно
Российская Федерация откроет в среду новое загранучреждение в Белоруссии – генеральное консульство в городе Гродно на западе страны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T00:14
2022-12-28T00:14
2022-12-28T00:14
борис грызлов
сергей лавров
александр лукашенко
россия
белоруссия
гродно
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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Российская Федерация откроет в среду новое загранучреждение в Белоруссии – генеральное консульство в городе Гродно на западе страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Минске. Ожидается, что в торжественной церемонии открытия примет участие посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, представители руководства МИД Белоруссии, а также региональные власти. В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности, взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генконсульства в Гродно. Распоряжение о его открытии подписал 28 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До этого российское и белорусское внешнеполитические ведомства обменялись нотами, согласовав открытие генконсульства. В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.
https://ria.ru/20221116/genkonsulstvo-1832019390.html
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борис грызлов, сергей лавров, александр лукашенко, россия, белоруссия, гродно
Борис Грызлов, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Гродно
Генконсульство России откроется в белорусском Гродно
Россия откроет в среду новое генконсульство в Белоруссии в городе Гродно