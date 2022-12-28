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Генконсульство России откроется в белорусском Гродно - РИА Новости, 28.12.2022
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Генконсульство России откроется в белорусском Гродно
Генконсульство России откроется в белорусском Гродно - РИА Новости, 28.12.2022
Генконсульство России откроется в белорусском Гродно
Российская Федерация откроет в среду новое загранучреждение в Белоруссии – генеральное консульство в городе Гродно на западе страны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T00:14
2022-12-28T00:14
борис грызлов
сергей лавров
александр лукашенко
россия
белоруссия
гродно
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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Российская Федерация откроет в среду новое загранучреждение в Белоруссии – генеральное консульство в городе Гродно на западе страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Минске. Ожидается, что в торжественной церемонии открытия примет участие посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, представители руководства МИД Белоруссии, а также региональные власти. В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности, взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генконсульства в Гродно. Распоряжение о его открытии подписал 28 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До этого российское и белорусское внешнеполитические ведомства обменялись нотами, согласовав открытие генконсульства. В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.
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борис грызлов, сергей лавров, александр лукашенко, россия, белоруссия, гродно
Борис Грызлов, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Гродно
00:14 28.12.2022
 
Генконсульство России откроется в белорусском Гродно

Россия откроет в среду новое генконсульство в Белоруссии в городе Гродно

© РИА Новости / Светлана БаеваГродно
Гродно - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Гродно. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Российская Федерация откроет в среду новое загранучреждение в Белоруссии – генеральное консульство в городе Гродно на западе страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Минске.
Ожидается, что в торжественной церемонии открытия примет участие посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, представители руководства МИД Белоруссии, а также региональные власти.
В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности, взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генконсульства в Гродно. Распоряжение о его открытии подписал 28 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До этого российское и белорусское внешнеполитические ведомства обменялись нотами, согласовав открытие генконсульства.
В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.
Улица Советская в Гродно - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 17:54Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Россия и Белоруссия договорились об открытии генконсульства в Гродно
 
Борис ГрызловСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияГродно
 
 
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