https://ria.ru/20221228/gazprom-1842002079.html

СБУ заблокировала активы компании, входящей в структуру "Газпрома"

СБУ заблокировала активы компании, входящей в структуру "Газпрома" - РИА Новости, 28.12.2022

СБУ заблокировала активы компании, входящей в структуру "Газпрома"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заблокировала активы энергетической компании, входящей в структуру "Газпрома", которая якобы незаконно завозила... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:05

2022-12-28T18:05

2022-12-28T18:14

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заблокировала активы энергетической компании, входящей в структуру "Газпрома", которая якобы незаконно завозила горюче-смазочные материалы на Украину. "СБУ заблокировала активы российской энергетической компании, которая незаконно завозила свои товары в Украину. В результате следственно-оперативной работы в Черниговской области ликвидирован механизм незаконного сбыта горюче-смазочных материалов производства страны-агрессора. К сделке причастна украинская компания, которая входит в структуру подсанкционной кремлевской финансово-промышленной группы "Газпром", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По данным ведомства, филиал сбывал на Украине оптовые партии российских моторных масел и других средств техобслуживания автомобилей. Общая сумма арестованных активов составляет более 35 миллионов гривен (порядка 950 тысяч долларов). Во время обысков в офисных и производственных помещениях компании и по адресам их проживания правоохранители обнаружили крупные партии товара, бухгалтерскую документацию, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности. В службе безопасности уточнили, что дело квалифицируется по части 4 статьи 111-1 "коллаборационная деятельность", части 4 статьи 110-2 "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

https://ria.ru/20221228/ruda-1841898637.html

https://ria.ru/20221223/fsb-1840762915.html

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в мире, украина, черниговская область, служба безопасности украины, газпром