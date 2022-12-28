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"Газпром" начал реализацию проекта газового хаба в Турции - РИА Новости, 28.12.2022
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"Газпром" начал реализацию проекта газового хаба в Турции
"Газпром" начал реализацию проекта газового хаба в Турции - РИА Новости, 28.12.2022
"Газпром" начал реализацию проекта газового хаба в Турции
"Газпром" начал реализовывать проект газового хаба в Турции, который позволит обеспечить прозрачное ценообразование на рынке природного газа, сообщил глава... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:31
2022-12-28T17:37
экономика
алексей миллер
александр новак
владимир путин
европа
россия
турция
газпром
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" начал реализовывать проект газового хаба в Турции, который позволит обеспечить прозрачное ценообразование на рынке природного газа, сообщил глава компании Алексей Миллер. "Сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации. Газовый хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа", - приводятся в телеграм-канале компании слова Миллера с выступления на селекторном совещании. Вице-премьер России Александр Новак также отмечал, что сейчас идёт активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение по нему может быть принято в 2023 году. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки российского газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению, добавлял вице-премьер. Участие в газовом хабе, по его словам, могут принимать и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
https://ria.ru/20221228/gaz-1841970607.html
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экономика, алексей миллер, александр новак, владимир путин, европа, россия, турция, газпром
Экономика, Алексей Миллер, Александр Новак, Владимир Путин, Европа, Россия, Турция, Газпром
17:31 28.12.2022 (обновлено: 17:37 28.12.2022)
 
"Газпром" начал реализацию проекта газового хаба в Турции

Миллер: "Газпром" приступил к практической реализации проекта газового хаба в Турции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" начал реализовывать проект газового хаба в Турции, который позволит обеспечить прозрачное ценообразование на рынке природного газа, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"Сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации. Газовый хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа", - приводятся в телеграм-канале компании слова Миллера с выступления на селекторном совещании.
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Вице-премьер России Александр Новак также отмечал, что сейчас идёт активная работа по формированию газового хаба в Турции, решение по нему может быть принято в 2023 году.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки российского газа с поврежденных "Северных потоков".
При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры, увеличении объема поставок по южному направлению, добавлял вице-премьер. Участие в газовом хабе, по его словам, могут принимать и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
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ЭкономикаАлексей МиллерАлександр НовакВладимир ПутинЕвропаРоссияТурцияГазпром
 
 
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