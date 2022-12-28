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Жители Финляндии запасаются дровами для отопления домов зимой, пишут СМИ
Жители Финляндии запасаются дровами для отопления домов зимой, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2022
Жители Финляндии запасаются дровами для отопления домов зимой, пишут СМИ
Жители Финляндии вынуждены запасаться дровами, которые могут понадобиться для отопления домов этой зимой на фоне энергокризиса, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:19
2022-12-28T16:19
2022-12-28T16:23
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Жители Финляндии вынуждены запасаться дровами, которые могут понадобиться для отопления домов этой зимой на фоне энергокризиса, передает агентство Рейтер. Помимо заготовки дров, некоторые финны переоборудуют свои жилища таким образом, чтобы снизить энергопотребление, а также запасаются горелками, тепловыми насосами и солнечными батареями. Однако эксперты отмечают, что на фоне кризиса цены выросли даже на дрова. "Финляндия раньше экспортировала треть потребляемой энергии из России, а сейчас мы близки к нулю", - заявил агентству руководитель финского департамента энергетики и климата в министерстве экономики и занятости Рику Хуттунен. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221228/drova-1841799984.html
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Россия, Финляндия, В мире
16:19 28.12.2022 (обновлено: 16:23 28.12.2022)
Жители Финляндии запасаются дровами для отопления домов зимой, пишут СМИ
Reuters: жители Финляндии вынуждены запасаться дровами для отопления из-за энергокризиса
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Жители Финляндии вынуждены запасаться дровами, которые могут понадобиться для отопления домов этой зимой на фоне энергокризиса, передает агентство Рейтер
.
Помимо заготовки дров, некоторые финны переоборудуют свои жилища таким образом, чтобы снизить энергопотребление, а также запасаются горелками, тепловыми насосами и солнечными батареями.
Однако эксперты отмечают, что на фоне кризиса цены выросли даже на дрова.
"Финляндия раньше экспортировала треть потребляемой энергии из России, а сейчас мы близки к нулю", - заявил агентству руководитель финского департамента энергетики и климата в министерстве экономики и занятости Рику Хуттунен.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.