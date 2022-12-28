Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о серьезных проблемах из-за поддержки энергосистемы Украины - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/energosistema-1841895579.html
В США заявили о серьезных проблемах из-за поддержки энергосистемы Украины
В США заявили о серьезных проблемах из-за поддержки энергосистемы Украины - РИА Новости, 28.12.2022
В США заявили о серьезных проблемах из-за поддержки энергосистемы Украины
США и другие западные страны сталкиваются с некоторыми проблемами при выделении помощи для энергосистемы Украины, в том числе из-за нехватки оборудования в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:50
2022-12-28T13:50
украина
сша
в мире
электричество
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:3448:1940_1920x0_80_0_0_27ccab509e344a33172eb07a5a47b263.jpg
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. США и другие западные страны сталкиваются с некоторыми проблемами при выделении помощи для энергосистемы Украины, в том числе из-за нехватки оборудования в общемировых цепочках поставок и несовместимости некоторой техники с украинской электросетью, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. Чиновник отметил, что более недели назад Украина получила от США партию электрического оборудования в рамках многомиллионной программы по поддержке электросистемы страны, обещанной администрацией президента США Джо Байдена. "Однако в то время как США и их партнеры стараются обеспечить столицу (Украины) Киев всем необходимым для обеспечения электроэнергии и тепла этой зимой, они вынуждены считаться с проблемами в мировых цепочках поставок", - говорится в материале. Он добавил, что США работают с негосударственным сектором для сокращения нехватки оборудования, но проблемы в логистических цепочках все равно вызывают ряд трудностей. Другая проблема, которую отметил чиновник, заключается в том, что некоторые дорогостоящие составляющие системы электрообеспечения, которые используются в США, работают на отличной от украинской сетке частот, поэтому они несовместимы с электросистемой на Украине. Чиновник добавил, что в краткосрочной перспективе США планируют поставить Украине большие газовые генераторы, о которых она просит. Также он подчеркнул, что даже когда электросети на Украине будут восстановлены, они не смогут сразу быть задействованы на полную мощность, так как это создаст высокую вероятность выхода их из строя, поэтому, вероятно, украинские власти продолжат практику веерных отключений света, пока не убедятся, что электросети смогут выдержать нагрузку. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221227/artilleriya-1841714776.html
https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html
https://ria.ru/20221227/ukraina-1841658442.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:2940:2204_1920x0_80_0_0_cd6bb44f96849b07e6e36b4bbd5bb7c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, в мире, электричество, вооруженные силы рф
Украина, США, В мире, Электричество, Вооруженные силы РФ
13:50 28.12.2022
 
В США заявили о серьезных проблемах из-за поддержки энергосистемы Украины

CNN: США сталкиваются с серьезными проблемами при оказании поддержки энергосистеме Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. США и другие западные страны сталкиваются с некоторыми проблемами при выделении помощи для энергосистемы Украины, в том числе из-за нехватки оборудования в общемировых цепочках поставок и несовместимости некоторой техники с украинской электросетью, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
Чиновник отметил, что более недели назад Украина получила от США партию электрического оборудования в рамках многомиллионной программы по поддержке электросистемы страны, обещанной администрацией президента США Джо Байдена.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 17:02Специальная военная операция на Украине
США хотят поставить ВСУ автоматизированные системы управления артиллерией
"Однако в то время как США и их партнеры стараются обеспечить столицу (Украины) Киев всем необходимым для обеспечения электроэнергии и тепла этой зимой, они вынуждены считаться с проблемами в мировых цепочках поставок", - говорится в материале.
Он добавил, что США работают с негосударственным сектором для сокращения нехватки оборудования, но проблемы в логистических цепочках все равно вызывают ряд трудностей.
Другая проблема, которую отметил чиновник, заключается в том, что некоторые дорогостоящие составляющие системы электрообеспечения, которые используются в США, работают на отличной от украинской сетке частот, поэтому они несовместимы с электросистемой на Украине.
Морской пехотинец Вооруженных сил США во время учений - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 08:00
В США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Чиновник добавил, что в краткосрочной перспективе США планируют поставить Украине большие газовые генераторы, о которых она просит.
Также он подчеркнул, что даже когда электросети на Украине будут восстановлены, они не смогут сразу быть задействованы на полную мощность, так как это создаст высокую вероятность выхода их из строя, поэтому, вероятно, украинские власти продолжат практику веерных отключений света, пока не убедятся, что электросети смогут выдержать нагрузку.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 14:32
"Сошел с ума". Китайцы высмеяли главу МИД Украины за слова о России
 
УкраинаСШАВ миреЭлектричествоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала