https://ria.ru/20221228/energosistema-1841895579.html
В США заявили о серьезных проблемах из-за поддержки энергосистемы Украины
В США заявили о серьезных проблемах из-за поддержки энергосистемы Украины - РИА Новости, 28.12.2022
В США заявили о серьезных проблемах из-за поддержки энергосистемы Украины
США и другие западные страны сталкиваются с некоторыми проблемами при выделении помощи для энергосистемы Украины, в том числе из-за нехватки оборудования в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:50
2022-12-28T13:50
2022-12-28T13:50
украина
сша
в мире
электричество
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. США и другие западные страны сталкиваются с некоторыми проблемами при выделении помощи для энергосистемы Украины, в том числе из-за нехватки оборудования в общемировых цепочках поставок и несовместимости некоторой техники с украинской электросетью, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. Чиновник отметил, что более недели назад Украина получила от США партию электрического оборудования в рамках многомиллионной программы по поддержке электросистемы страны, обещанной администрацией президента США Джо Байдена. "Однако в то время как США и их партнеры стараются обеспечить столицу (Украины) Киев всем необходимым для обеспечения электроэнергии и тепла этой зимой, они вынуждены считаться с проблемами в мировых цепочках поставок", - говорится в материале. Он добавил, что США работают с негосударственным сектором для сокращения нехватки оборудования, но проблемы в логистических цепочках все равно вызывают ряд трудностей. Другая проблема, которую отметил чиновник, заключается в том, что некоторые дорогостоящие составляющие системы электрообеспечения, которые используются в США, работают на отличной от украинской сетке частот, поэтому они несовместимы с электросистемой на Украине. Чиновник добавил, что в краткосрочной перспективе США планируют поставить Украине большие газовые генераторы, о которых она просит. Также он подчеркнул, что даже когда электросети на Украине будут восстановлены, они не смогут сразу быть задействованы на полную мощность, так как это создаст высокую вероятность выхода их из строя, поэтому, вероятно, украинские власти продолжат практику веерных отключений света, пока не убедятся, что электросети смогут выдержать нагрузку. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221227/artilleriya-1841714776.html
https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html
https://ria.ru/20221227/ukraina-1841658442.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире, электричество, вооруженные силы рф
Украина, США, В мире, Электричество, Вооруженные силы РФ
В США заявили о серьезных проблемах из-за поддержки энергосистемы Украины
CNN: США сталкиваются с серьезными проблемами при оказании поддержки энергосистеме Украины
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости.
США и другие западные страны сталкиваются с некоторыми проблемами при выделении помощи для энергосистемы Украины, в том числе из-за нехватки оборудования в общемировых цепочках поставок и несовместимости некоторой техники с украинской электросетью, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на американского чиновника.
Чиновник отметил, что более недели назад Украина получила от США партию электрического оборудования в рамках многомиллионной программы по поддержке электросистемы страны, обещанной администрацией президента США Джо Байдена
.
"Однако в то время как США и их партнеры стараются обеспечить столицу (Украины) Киев
всем необходимым для обеспечения электроэнергии и тепла этой зимой, они вынуждены считаться с проблемами в мировых цепочках поставок", - говорится в материале.
Он добавил, что США работают с негосударственным сектором для сокращения нехватки оборудования, но проблемы в логистических цепочках все равно вызывают ряд трудностей.
Другая проблема, которую отметил чиновник, заключается в том, что некоторые дорогостоящие составляющие системы электрообеспечения, которые используются в США, работают на отличной от украинской сетке частот, поэтому они несовместимы с электросистемой на Украине.
Чиновник добавил, что в краткосрочной перспективе США планируют поставить Украине большие газовые генераторы, о которых она просит.
Также он подчеркнул, что даже когда электросети на Украине будут восстановлены, они не смогут сразу быть задействованы на полную мощность, так как это создаст высокую вероятность выхода их из строя, поэтому, вероятно, украинские власти продолжат практику веерных отключений света, пока не убедятся, что электросети смогут выдержать нагрузку.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский
заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.