https://ria.ru/20221228/emigranty-1841880565.html
Лидер "Новых людей" выступил против признания уехавших иноагентами
Лидер "Новых людей" выступил против признания уехавших иноагентами - РИА Новости, 28.12.2022
Лидер "Новых людей" выступил против признания уехавших иноагентами
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что считает странными инициативы коллег по Думе о признании уехавших иноагентами и всяческих... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:05
2022-12-28T13:05
2022-12-28T15:23
общество
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что считает странными инициативы коллег по Думе о признании уехавших иноагентами и всяческих запретах для них, вместо этого парламентарий предлагает создавать в стране условия для возвращения таких граждан. "Последнее время мы часто слышим о подобных инициативах от разных депутатов. Некоторые политики даже предлагают объявить уехавших врагами народа во внесудебном и внеправовом порядке. Идея, мягко говоря, странная", - заявил он. Парламентарий отметил, что инициатива о признании уехавших иноагентами - "не годится с точки зрения законности", поскольку сейчас закон четко определяет статус иноагента и его критерии. Вместе с тем, добавил он, граждане уезжали по самым разным причинам - "например, кому-то стало сложно вести дела в России в условиях санкций". Вместо ограничений Нечаев предложил создавать в стране условия для возвращения таких граждан. "В любом случае, это наши русские люди, хорошие специалисты, с которым наша страна будет сильнее. Они часть человеческого капитала России. Называть их предателями, запрещать работать удаленно, придумывать ограничения — кому это выгодно? России не выгодно точно", - резюмировал он.
https://ria.ru/20221228/rossiya-1841846457.html
https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
Общество, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")
13:05 28.12.2022 (обновлено: 15:23 28.12.2022)
Лидер "Новых людей" выступил против признания уехавших иноагентами
Лидер "Новых людей" Нечаев предложил возвращать уехавших, а не признавать их иноагентами
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что считает странными инициативы коллег по Думе о признании уехавших иноагентами и всяческих запретах для них, вместо этого парламентарий предлагает создавать в стране условия для возвращения таких граждан.
"Последнее время мы часто слышим о подобных инициативах от разных депутатов. Некоторые политики даже предлагают объявить уехавших врагами народа во внесудебном и внеправовом порядке. Идея, мягко говоря, странная", - заявил он.
Парламентарий отметил, что инициатива о признании уехавших иноагентами - "не годится с точки зрения законности", поскольку сейчас закон четко определяет статус иноагента и его критерии. Вместе с тем, добавил он, граждане уезжали по самым разным причинам - "например, кому-то стало сложно вести дела в России
в условиях санкций". Вместо ограничений Нечаев предложил создавать в стране условия для возвращения таких граждан.
"В любом случае, это наши русские люди, хорошие специалисты, с которым наша страна будет сильнее. Они часть человеческого капитала России. Называть их предателями, запрещать работать удаленно, придумывать ограничения — кому это выгодно? России не выгодно точно", - резюмировал он.