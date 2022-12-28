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Лидер "Новых людей" выступил против признания уехавших иноагентами - РИА Новости, 28.12.2022
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Лидер "Новых людей" выступил против признания уехавших иноагентами
Лидер "Новых людей" выступил против признания уехавших иноагентами - РИА Новости, 28.12.2022
Лидер "Новых людей" выступил против признания уехавших иноагентами
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что считает странными инициативы коллег по Думе о признании уехавших иноагентами и всяческих... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:05
2022-12-28T15:23
общество
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что считает странными инициативы коллег по Думе о признании уехавших иноагентами и всяческих запретах для них, вместо этого парламентарий предлагает создавать в стране условия для возвращения таких граждан. "Последнее время мы часто слышим о подобных инициативах от разных депутатов. Некоторые политики даже предлагают объявить уехавших врагами народа во внесудебном и внеправовом порядке. Идея, мягко говоря, странная", - заявил он. Парламентарий отметил, что инициатива о признании уехавших иноагентами - "не годится с точки зрения законности", поскольку сейчас закон четко определяет статус иноагента и его критерии. Вместе с тем, добавил он, граждане уезжали по самым разным причинам - "например, кому-то стало сложно вести дела в России в условиях санкций". Вместо ограничений Нечаев предложил создавать в стране условия для возвращения таких граждан. "В любом случае, это наши русские люди, хорошие специалисты, с которым наша страна будет сильнее. Они часть человеческого капитала России. Называть их предателями, запрещать работать удаленно, придумывать ограничения — кому это выгодно? России не выгодно точно", - резюмировал он.
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общество, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
Общество, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")
13:05 28.12.2022 (обновлено: 15:23 28.12.2022)
 
Лидер "Новых людей" выступил против признания уехавших иноагентами

Лидер "Новых людей" Нечаев предложил возвращать уехавших, а не признавать их иноагентами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОснователь партии, президент Faberlic Алексей Нечаев
Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил РИА Новости, что считает странными инициативы коллег по Думе о признании уехавших иноагентами и всяческих запретах для них, вместо этого парламентарий предлагает создавать в стране условия для возвращения таких граждан.
"Последнее время мы часто слышим о подобных инициативах от разных депутатов. Некоторые политики даже предлагают объявить уехавших врагами народа во внесудебном и внеправовом порядке. Идея, мягко говоря, странная", - заявил он.
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Парламентарий отметил, что инициатива о признании уехавших иноагентами - "не годится с точки зрения законности", поскольку сейчас закон четко определяет статус иноагента и его критерии. Вместе с тем, добавил он, граждане уезжали по самым разным причинам - "например, кому-то стало сложно вести дела в России в условиях санкций". Вместо ограничений Нечаев предложил создавать в стране условия для возвращения таких граждан.
"В любом случае, это наши русские люди, хорошие специалисты, с которым наша страна будет сильнее. Они часть человеческого капитала России. Называть их предателями, запрещать работать удаленно, придумывать ограничения — кому это выгодно? России не выгодно точно", - резюмировал он.
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