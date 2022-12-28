В стратегии доминирования США нашли "большую дыру"
Independent: торговая политика Байдена создала "большую дыру" в стратегии США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Торговая и внешнеэкономическая политика президента Джо Байдена является "большой дырой" в долгосрочной стратегии США в реалиях новой геополитической эпохи, говорится в статье газеты Independent.
При этом Россия, с точки зрения Америки, представляет собой "неотложную" проблему, тогда как "более серьезная угроза" исходит от Китая, единственной страны, способной свергнуть Америку с "трона выдающейся мировой державы".
Указанные трансформации происходят в то время, когда относительный вес США в мировой экономике снижается, а ВВП Китая уже превышает показатели Штатов, если измерять этот параметр по паритету покупательной способности, напоминает газета. Кроме того, поддержка Запада на глобальном Юге хрупка: многие страны считают себя жертвами далекого конфликта в Европе, более того, они не хотят оказаться в эпицентре "холодной войны" между Америкой и Китаем.
В то же время Байден "смягчил" свое стремление разделить мир на "демократии и автократии", проведя ряд крупных региональных встреч на высшем уровне, продолжает издание. "Большая дыра в его стратегии — отсутствие привлекательной экономической и торговой политики, которая могла бы еще теснее связать союзников и друзей", - указывает Independent.
Во внешнеэкономической политике США при Байдене "много протекционизма": субсидирование "зеленых" технологий и производства полупроводников, а также ограничение доступа Китая к передовым чипам. "Эта политика вызывает напряженность в отношениях с европейскими и азиатскими союзниками, ограничивая доступ к американскому рынку, ограничивая экспорт в Китай и отвлекая инвестиции", - подчеркивает газета.
Кроме того, еще одна "непрекращающаяся тревога" связана с демократией на самом Западе, особенно в США, где политика остается "сильно поляризованной", резюмирует Independent.
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