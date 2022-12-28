https://ria.ru/20221228/dtp-1842030067.html

В Брянской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом

В Брянской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 28.12.2022

В Брянской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Стародубском районе Брянской области, в котором погиб один пассажир микроавтобуса, еще 8 человек пострадали сообщает... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:19

2022-12-28T19:19

2022-12-28T19:19

происшествия

авто

брянская область

ford motor

renault s.a

renault clio

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БРЯНСК, 28 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП в Стародубском районе Брянской области, в котором погиб один пассажир микроавтобуса, еще 8 человек пострадали сообщает госавтоинспекция по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду утром на 17-м километре автодороги "Стародуб – Новые Ивайтенки" в Стародубском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Transit не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Fluence, сообщает ведомство. "Полицией проводится проверка по факту ДТП в Стародубском районе. В результате ДТП 15-летняя пассажирка автомобиля Ford погибла, еще шесть пассажиров данного транспортного средства, а также два пассажира Renault получили травмы различной степени тяжести', - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221228/avariya-1842018116.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, брянская область, ford motor, renault s.a, renault clio