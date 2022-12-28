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В Брянской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 28.12.2022
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В Брянской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом
В Брянской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 28.12.2022
В Брянской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом
Полиция проводит проверку по факту ДТП в Стародубском районе Брянской области, в котором погиб один пассажир микроавтобуса, еще 8 человек пострадали сообщает... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:19
2022-12-28T19:19
происшествия
авто
брянская область
ford motor
renault s.a
renault clio
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БРЯНСК, 28 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП в Стародубском районе Брянской области, в котором погиб один пассажир микроавтобуса, еще 8 человек пострадали сообщает госавтоинспекция по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду утром на 17-м километре автодороги "Стародуб – Новые Ивайтенки" в Стародубском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Transit не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Fluence, сообщает ведомство. "Полицией проводится проверка по факту ДТП в Стародубском районе. В результате ДТП 15-летняя пассажирка автомобиля Ford погибла, еще шесть пассажиров данного транспортного средства, а также два пассажира Renault получили травмы различной степени тяжести', - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, брянская область, ford motor, renault s.a, renault clio
Происшествия, Авто, Брянская область, Ford Motor, Renault S.A, Renault Clio
19:19 28.12.2022
 
В Брянской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом

В Брянской области в ДТП с микроавтобусом один человек погиб, еще восемь пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Брянской областиНа месте ДТП в Стародубском районе Брянской области
На месте ДТП в Стародубском районе Брянской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Фото : Госавтоинспекция Брянской области
На месте ДТП в Стародубском районе Брянской области
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БРЯНСК, 28 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП в Стародубском районе Брянской области, в котором погиб один пассажир микроавтобуса, еще 8 человек пострадали сообщает госавтоинспекция по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду утром на 17-м километре автодороги "Стародуб – Новые Ивайтенки" в Стародубском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Transit не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Fluence, сообщает ведомство.
"Полицией проводится проверка по факту ДТП в Стародубском районе. В результате ДТП 15-летняя пассажирка автомобиля Ford погибла, еще шесть пассажиров данного транспортного средства, а также два пассажира Renault получили травмы различной степени тяжести', - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоБрянская областьFord MotorRenault S.ARenault Clio
 
 
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