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ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда натовского калибра - РИА Новости, 28.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:36
2022-12-28T15:36
2022-12-28T15:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров