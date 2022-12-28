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Украинские войска выпустили по Горловке и Ясиноватой 18 снарядов

Украинские войска выпустили по Горловке и Ясиноватой 18 снарядов - РИА Новости, 28.12.2022

Украинские войска выпустили по Горловке и Ясиноватой 18 снарядов

Украинские войска выпустили по Горловке и Ясиноватой в ДНР 18 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:23

2022-12-28T16:23

2022-12-28T16:24

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Ясиноватой в ДНР 18 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.35 (совпадает с мск - ред) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Представительство добавило, что в 15.45 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины