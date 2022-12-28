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Украинские войска выпустили по Горловке и Ясиноватой 18 снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке и Ясиноватой 18 снарядов - РИА Новости, 28.12.2022
Украинские войска выпустили по Горловке и Ясиноватой 18 снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке и Ясиноватой в ДНР 18 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:23
2022-12-28T16:23
2022-12-28T16:24
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Ясиноватой в ДНР 18 снарядов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.35 (совпадает с мск - ред) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Представительство добавило, что в 15.45 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
16:23 28.12.2022 (обновлено: 16:24 28.12.2022)
Украинские войска выпустили по Горловке и Ясиноватой 18 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке и Ясиноватой 18 крупнокалиберных снарядов