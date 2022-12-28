https://ria.ru/20221228/dnr-1842032319.html

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 28.12.2022

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:32

2022-12-28T19:32

2022-12-28T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Предыдущий обстрел Киевского района Донецка представительство зафиксировало в 18.10. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато