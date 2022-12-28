https://ria.ru/20221228/dietolog-1841793057.html

Диетолог рассказала, сколько можно выпить на Новый год без вреда здоровью

Диетолог рассказала, сколько можно выпить на Новый год без вреда здоровью - РИА Новости, 28.12.2022

Диетолог рассказала, сколько можно выпить на Новый год без вреда здоровью

Пару бокалов белого сухого вина можно выпить в новогоднюю ночь, эта доза считается относительно безопасной для здоровья человека, а вот от коктейлей и... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T04:00

2022-12-28T04:00

2022-12-28T04:04

татьяна залетова

новый год

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пару бокалов белого сухого вина можно выпить в новогоднюю ночь, эта доза считается относительно безопасной для здоровья человека, а вот от коктейлей и газированных напитков лучше отказаться, заявила РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Она пояснила, что белое сухое вино максимально некалорийный алкоголь, кроме того, в нем содержится мало этилового спирта, что снижает нагрузку на печень. Не рекомендуется употреблять газированные алкогольные напитки, но если на праздник не хочется отказываться от шампанского, то можно выпить один бокал, а дальше перейти на сухое вино или подержать бокал с игристым вином до момента, когда оно "выдохнется", отметила диетолог. По ее словам, очень вредно смешивать алкоголь со сладкими напитками, так как это усиливает его всасывание в кровь, и человек быстрее пьянеет. А вот если смешивать спиртные напитки, то лучше стараться, чтобы они были примерно одного градуса, при этом лучше отказаться от коктейлей и выбирать "чистый" напиток, уточнила специалист.

https://radiosputnik.ria.ru/20221224/ves-1840811310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна залетова, новый год