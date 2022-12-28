https://ria.ru/20221228/dietolog-1841793057.html
Диетолог рассказала, сколько можно выпить на Новый год без вреда здоровью
Диетолог рассказала, сколько можно выпить на Новый год без вреда здоровью - РИА Новости, 28.12.2022
Диетолог рассказала, сколько можно выпить на Новый год без вреда здоровью
Пару бокалов белого сухого вина можно выпить в новогоднюю ночь, эта доза считается относительно безопасной для здоровья человека, а вот от коктейлей и... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T04:00
2022-12-28T04:00
2022-12-28T04:04
татьяна залетова
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836676584_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_628a213c74de3b80440a8e9ae54518cd.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пару бокалов белого сухого вина можно выпить в новогоднюю ночь, эта доза считается относительно безопасной для здоровья человека, а вот от коктейлей и газированных напитков лучше отказаться, заявила РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Она пояснила, что белое сухое вино максимально некалорийный алкоголь, кроме того, в нем содержится мало этилового спирта, что снижает нагрузку на печень. Не рекомендуется употреблять газированные алкогольные напитки, но если на праздник не хочется отказываться от шампанского, то можно выпить один бокал, а дальше перейти на сухое вино или подержать бокал с игристым вином до момента, когда оно "выдохнется", отметила диетолог. По ее словам, очень вредно смешивать алкоголь со сладкими напитками, так как это усиливает его всасывание в кровь, и человек быстрее пьянеет. А вот если смешивать спиртные напитки, то лучше стараться, чтобы они были примерно одного градуса, при этом лучше отказаться от коктейлей и выбирать "чистый" напиток, уточнила специалист.
https://radiosputnik.ria.ru/20221224/ves-1840811310.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836676584_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_87e0504207b9e0d4f4627eb78b40d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна залетова, новый год
Татьяна Залетова, Новый год
04:00 28.12.2022 (обновлено: 04:04 28.12.2022)
Диетолог рассказала, сколько можно выпить на Новый год без вреда здоровью
Диетолог: на Новый год можно выпить пару бокалов белого сухого вина без вреда здоровью
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пару бокалов белого сухого вина можно выпить в новогоднюю ночь, эта доза считается относительно безопасной для здоровья человека, а вот от коктейлей и газированных напитков лучше отказаться, заявила РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.
"Пара бокалов белого сухого вина считается относительно безопасной для нашего здоровья", - сказала Залетова.
Она пояснила, что белое сухое вино максимально некалорийный алкоголь, кроме того, в нем содержится мало этилового спирта, что снижает нагрузку на печень.
Не рекомендуется употреблять газированные алкогольные напитки, но если на праздник не хочется отказываться от шампанского, то можно выпить один бокал, а дальше перейти на сухое вино или подержать бокал с игристым вином до момента, когда оно "выдохнется", отметила диетолог.
По ее словам, очень вредно смешивать алкоголь со сладкими напитками, так как это усиливает его всасывание в кровь, и человек быстрее пьянеет. А вот если смешивать спиртные напитки, то лучше стараться, чтобы они были примерно одного градуса, при этом лучше отказаться от коктейлей и выбирать "чистый" напиток, уточнила специалист.