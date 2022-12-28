https://ria.ru/20221228/byudzhety-1841903867.html

Путин подписал закон для повышения устойчивости региональных бюджетов

Путин подписал закон для повышения устойчивости региональных бюджетов - РИА Новости, 28.12.2022

Путин подписал закон для повышения устойчивости региональных бюджетов

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование межбюджетных отношений и повышение долговой устойчивости региональных и... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:08

2022-12-28T14:08

2022-12-28T14:08

бюджет

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование межбюджетных отношений и повышение долговой устойчивости региональных и местных бюджетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Так, для распределяемых на конкурсной основе субсидий отменяется требование о необходимости их распределения законом о федеральном бюджете, а также об обязательном заключении до 1 января очередного года соглашений об их предоставлении. При этом допускается применение уровней софинансирования, отличающихся от предельных уровней, утвержденных правительством РФ, учитывая компенсационный или поощрительный характер таких межбюджетных трансфертов. Закон также разрешает предоставление иных межбюджетных трансфертов регионам на мероприятия, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера. А для обеспечения долговой устойчивости регионов и муниципалитетов устанавливаются возможные превышения общей суммы их заимствований над общей суммой средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. Это превышение стало возможно на объем остатков бюджета на конец года в связи с неполным использованием целевых межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от юрлиц, дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета; на объем доходов отчетного года, зачисленных в бюджет после последнего рабочего дня. Помимо этого, в предельном объеме заимствований регионов и муниципалитетов не учитываются суммы бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов. А высокодотационные субъекты РФ могут превышать величину госдолга на сумму таких кредитов. Кроме того, закон позволяет заключать соглашения о межрегиональном и межмуниципальном сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры и допускает предоставление "горизонтальных" субсидий между бюджетами субъектов РФ и между местными бюджетами. При этом регионам предоставлено право устанавливать дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований, заключивших соответствующее соглашение.

https://ria.ru/20221228/mrot-1841814108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бюджет, экономика, владимир путин, россия