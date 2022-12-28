https://ria.ru/20221228/bezrabotitsa-1842027524.html

Безработица в России в ноябре снизилась до нового исторического минимума

Безработица в России в ноябре снизилась до нового исторического минимума - РИА Новости, 28.12.2022

Безработица в России в ноябре снизилась до нового исторического минимума

Уровень безработицы в России в ноябре 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,7%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:10

2022-12-28T19:10

2022-12-28T19:10

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

международная организация труда

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

безработица

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уровень безработицы в России в ноябре 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,7%, следует из доклада Росстата. До этого исторический минимум по безработице составлял в России 3,8%, на таком уровне она была зарегистрирована в августе. В целом безработица в России в текущем году пять раз обновляла исторические минимумы, первый был зафиксирован в феврале, когда она снизилась до 4,1%, продержавшись на этом уровне и в марте. В апреле был установлен новый минимум - в 4%, затем в мае - в 3,9%, на этой отметке показатель находился несколько месяцев - до августа, когда безработица снизилась до рекордных 3,8%. В сентябре и октябре показатель находился на отметке 3,9%. И вот теперь в ноябре новый исторический минимум - 3,7%. "В ноябре 2022 года 2,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2022 года составил 3,7% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства. В октябре общая численность безработных составляла 2,897 миллиона человек, в ноябре она снизилась до 2,745 миллиона человек. При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу ноября 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,7 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,6 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в ноябре 2022 года составила 75,1 миллиона человек.

https://ria.ru/20221228/zarplaty-1842026320.html

https://ria.ru/20221219/posobie-1839727002.html

https://ria.ru/20221217/podderzhka-1839361733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд), безработица