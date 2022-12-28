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В Польше остаются 950 тысяч украинских беженцев, заявили в Варшаве

В Польше остаются 950 тысяч украинских беженцев, заявили в Варшаве - РИА Новости, 28.12.2022

В Польше остаются 950 тысяч украинских беженцев, заявили в Варшаве

Число украинских беженцев, остающихся в Польше, составляет 950 тысяч человек, заявил заместитель руководителя Польского фонда развития Бартош Марчук. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:01

2022-12-28T14:01

2022-12-28T14:01

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ВАРШАВА, 28 дек - РИА Новости. Число украинских беженцев, остающихся в Польше, составляет 950 тысяч человек, заявил заместитель руководителя Польского фонда развития Бартош Марчук. "Сейчас в Польше 950 тысяч беженцев, что на более чем 400 тысяч меньше, чем во время пика летом, когда по базе PESEL (индивидуальный личный номер) было 1,4 миллиона", - написал он в Twitter, подводя итоги 2022 года. Согласно подсчетам Марчука, также в Польше проживают 1,2 – 1,3 миллиона украинцев, которые прибыли в республику до 24 февраля. "Вместе – около 2,3 миллиона", - подытожил он. "Девяносто процентов беженцев – это женщины и дети. Они составляют 2,5% населения Польши", - указал эксперт. Большинство беженцев поселились в Нижнесилезском и Мазовецком воеводствах Польши, где их концентрация составляет 3,7% от жителей страны. В Польше семьи беженцев получают социальные пособия, 65% детей школьного возраста посещают польские школы, 50% дошкольников устроены в детские сады. Это обходится польскому государству в 200 миллионов злотых в месяц (около 50 миллионов долларов). Большинство взрослых работают. "Польша в 2022 году предприняла серьезные усилия для помощи Украине – около 35-40 миллиардов злотых (8,1-9,3 миллиарда долларов). Оружие – 10 миллиардов злотых (2,3 миллиарда долларов), частная помощь – 10 миллиардов злотых, помощь на безопасность из бюджета – 6 миллиардов злотых (1,3 миллиарда долларов), помощь органов местного самоуправления и неправительственных организаций - 10 миллиардов злотых", - суммировал Марчук.

https://ria.ru/20221228/strakh-1841794976.html

https://ria.ru/20221227/britaniya-1841543888.html

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