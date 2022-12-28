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СМИ: "наивный" вопрос украинца поставил Байдена в неловкое положение - РИА Новости, 28.12.2022
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СМИ: "наивный" вопрос украинца поставил Байдена в неловкое положение
СМИ: "наивный" вопрос украинца поставил Байдена в неловкое положение - РИА Новости, 28.12.2022
СМИ: "наивный" вопрос украинца поставил Байдена в неловкое положение
Диалог украинского журналиста и президента Джо Байдена во время пресс-конференции с его коллегой Владимиром Зеленским продемонстрировал провальную политику США... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:06
2022-12-28T21:32
в мире
джо байден
владимир зеленский
владимир путин
сша
украина
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Диалог украинского журналиста и президента Джо Байдена во время пресс-конференции с его коллегой Владимиром Зеленским продемонстрировал провальную политику США в отношении Киева, написал бывший сотрудник Пентагона Джозеф Боско в статье для Hill.На прошлой неделе сотрудник СМИ напомнил американскому лидеру, что тот ранее говорил о невозможности поставить ВСУ комплексы Patriot из-за риска эскалации конфликта. На фоне решения Вашингтона об их отправке журналист спросил, можно ли "отказаться от прелюдий" и сразу предоставить "Украине все, в чем она нуждается".По мнению Боско, в своем ответе глава Белого дома постарался перефразировать сказанное, акцентируя внимание на том, что подобные решения не могут приниматься США самостоятельно без одобрения других членов НАТО. Как заявил Байден, именно европейские союзники блокируют подобную помощь киевскому режиму из страха перед возможной войной с Россией."Он описал сценарий, обратный тому, что произошел в марте, когда Вашингтон наложил вето на предложение Польши отправить Украине российские МиГи для установления бесполетной зоны", — заметил автор статьи.По мнению экс-сотрудника Пентагона, эта ситуация продемонстрировала серьезный провал в политике Байдена и снижение доверия к Штатам со стороны их союзников. Он считает, что таким образом глава Белого дома попытался оправдать свои действия, обвинив партнеров в том, что они не "дают сделать все возможное, чтобы помочь Украине".США и их союзники продолжают отправлять киевскому режиму вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва при этом не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с ней становится законной целью для российской армии.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что во время спецоперации расходуются большие военные запасы, но разница с ВПК противника огромная. Так, Россия, в отличие от Украины, активно развивала в последние десятилетия оборонную промышленность, военную науку и технологии.
https://ria.ru/20221228/sanktsii-1841890786.html
https://ria.ru/20221226/bayden-1841269521.html
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сша
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в мире, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, сша, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
16:06 28.12.2022 (обновлено: 21:32 28.12.2022)
 
СМИ: "наивный" вопрос украинца поставил Байдена в неловкое положение

Hill: вопрос украинского журналиста о ЗРК Patriot поставил Байдена в неловкое положение

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Диалог украинского журналиста и президента Джо Байдена во время пресс-конференции с его коллегой Владимиром Зеленским продемонстрировал провальную политику США в отношении Киева, написал бывший сотрудник Пентагона Джозеф Боско в статье для Hill.
На прошлой неделе сотрудник СМИ напомнил американскому лидеру, что тот ранее говорил о невозможности поставить ВСУ комплексы Patriot из-за риска эскалации конфликта. На фоне решения Вашингтона об их отправке журналист спросил, можно ли "отказаться от прелюдий" и сразу предоставить "Украине все, в чем она нуждается".
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По мнению Боско, в своем ответе глава Белого дома постарался перефразировать сказанное, акцентируя внимание на том, что подобные решения не могут приниматься США самостоятельно без одобрения других членов НАТО. Как заявил Байден, именно европейские союзники блокируют подобную помощь киевскому режиму из страха перед возможной войной с Россией.
"Он описал сценарий, обратный тому, что произошел в марте, когда Вашингтон наложил вето на предложение Польши отправить Украине российские МиГи для установления бесполетной зоны", — заметил автор статьи.
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По мнению экс-сотрудника Пентагона, эта ситуация продемонстрировала серьезный провал в политике Байдена и снижение доверия к Штатам со стороны их союзников. Он считает, что таким образом глава Белого дома попытался оправдать свои действия, обвинив партнеров в том, что они не "дают сделать все возможное, чтобы помочь Украине".
США и их союзники продолжают отправлять киевскому режиму вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва при этом не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с ней становится законной целью для российской армии.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что во время спецоперации расходуются большие военные запасы, но разница с ВПК противника огромная. Так, Россия, в отличие от Украины, активно развивала в последние десятилетия оборонную промышленность, военную науку и технологии.
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В миреДжо БайденВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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