Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока — 2"
Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до 10 июля 2023 года
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
ЦЮРИХ, 28 дек - РИА Новости. Процедура банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток 2" продлена еще на шесть месяцев – теперь до 10 июля 2023 года, следует из данных сайта Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности.
Согласно опубликованным данным, суд швейцарского кантона Цуг предоставил оператору проекта Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 июля 2023 года.
В сентябре суд приостанавливал процедуру банкротства оператора до 10 января 2023 года.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
Кроме того, Минфин США 23 февраля ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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