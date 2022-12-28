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Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.12.2022
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Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока — 2"
Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.12.2022
Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока — 2"
Процедура банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток 2" продлена еще на шесть месяцев – теперь до 10 июля 2023 года, следует из данных сайта... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:39
2022-12-28T11:39
экономика
германия
россия
северный поток — 2
nord stream 2 ag
в мире
природный газ
швейцария
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ЦЮРИХ, 28 дек - РИА Новости. Процедура банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток 2" продлена еще на шесть месяцев – теперь до 10 июля 2023 года, следует из данных сайта Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности. Согласно опубликованным данным, суд швейцарского кантона Цуг предоставил оператору проекта Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 июля 2023 года. В сентябре суд приостанавливал процедуру банкротства оператора до 10 января 2023 года. "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, Минфин США 23 февраля ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
https://ria.ru/20221226/uliki-1841442639.html
https://ria.ru/20221222/potok-1840664842.html
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экономика, германия, россия, северный поток — 2, nord stream 2 ag, в мире, природный газ, швейцария
Экономика, Германия, Россия, Северный поток — 2, Nord Stream 2 AG, В мире, Природный газ, Швейцария
11:39 28.12.2022
 
Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока — 2"

Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до 10 июля 2023 года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
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ЦЮРИХ, 28 дек - РИА Новости. Процедура банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток 2" продлена еще на шесть месяцев – теперь до 10 июля 2023 года, следует из данных сайта Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности.
Согласно опубликованным данным, суд швейцарского кантона Цуг предоставил оператору проекта Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 июля 2023 года.
Мониторинг утечки газа на газопроводах Северный поток и Северный поток — 2
26 декабря, 16:12
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В сентябре суд приостанавливал процедуру банкротства оператора до 10 января 2023 года.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
Кроме того, Минфин США 23 февраля ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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ЭкономикаГерманияРоссияСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGВ миреПриродный газШвейцария
 
 
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