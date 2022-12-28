https://ria.ru/20221228/bankrotstvo-1841848506.html

Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока — 2"

Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.12.2022

Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока — 2"

Процедура банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток 2" продлена еще на шесть месяцев – теперь до 10 июля 2023 года, следует из данных сайта... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:39

2022-12-28T11:39

2022-12-28T11:39

экономика

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россия

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ЦЮРИХ, 28 дек - РИА Новости. Процедура банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток 2" продлена еще на шесть месяцев – теперь до 10 июля 2023 года, следует из данных сайта Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности. Согласно опубликованным данным, суд швейцарского кантона Цуг предоставил оператору проекта Nord Stream 2 AG мораторий на выплаты кредиторам еще на шесть месяцев - до 10 июля 2023 года. В сентябре суд приостанавливал процедуру банкротства оператора до 10 января 2023 года. "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, Минфин США 23 февраля ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

https://ria.ru/20221226/uliki-1841442639.html

https://ria.ru/20221222/potok-1840664842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, россия, северный поток — 2, nord stream 2 ag, в мире, природный газ, швейцария