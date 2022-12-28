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Путин подписал закон о защите от санкций банков с российским участием - РИА Новости, 28.12.2022
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Путин подписал закон о защите от санкций банков с российским участием
Путин подписал закон о защите от санкций банков с российским участием - РИА Новости, 28.12.2022
Путин подписал закон о защите от санкций банков с российским участием
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:09
2022-12-28T14:19
экономика
россия
владимир путин
международный инвестиционный банк
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях в долговые обязательства, чтобы не допустить введения санкций против них. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон позволит кабмину по достижении соответствующих договоренностей с международными финансовыми организациями принять решение о конвертации доли участия РФ в них в финансовые обязательства таких организаций перед Россией с возможностью обратной конвертации, причем без ухудшения условий.В этом году международные финансовые институты с долей участия РФ подверглись значительному санкционному давлению, поэтому Минфин РФ проводит работу, чтобы вывести эти институты из-под санкций, пояснял замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина Олег Подоматько на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.По его словам, наибольшему удару подверглись Международный банк экономического сотрудничества, а также Международный инвестиционный банк (МИБ), в котором доля Россия составляет 47%.Крупными долями в Международном инвестиционном банке владеют также Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Румыния. В марте эти страны, кроме первой, заявили о намерении выйти из состава акционеров. В связи с этим уже в январе доля России в МИБ может автоматически превысить 50%, что создаст формальные условия для введения санкций против этого института, пояснял Подоматько.Закон, по его словам, позволит Минфину по согласованию с правительством принимать оперативные меры реагирования, в частности, на время конвертировать доли участия в субординированный долг МИБ перед РФ. В дальнейшем при решении вопросов об увеличении доли Венгрии в этом банке и возможном входе Сербии в состав его акционеров "будет происходить расконвертация в обратном направлении на условиях не худших, чем текущие", сказал чиновник.
https://ria.ru/20221226/yuan-1841321772.html
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экономика, россия, владимир путин, международный инвестиционный банк, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Международный инвестиционный банк, Министерство финансов РФ (Минфин России)
14:09 28.12.2022 (обновлено: 14:19 28.12.2022)
 
Путин подписал закон о защите от санкций банков с российским участием

Путин подписал закон о защите от санкций международных банков с российским участием

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях в долговые обязательства, чтобы не допустить введения санкций против них. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон позволит кабмину по достижении соответствующих договоренностей с международными финансовыми организациями принять решение о конвертации доли участия РФ в них в финансовые обязательства таких организаций перед Россией с возможностью обратной конвертации, причем без ухудшения условий.
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В этом году международные финансовые институты с долей участия РФ подверглись значительному санкционному давлению, поэтому Минфин РФ проводит работу, чтобы вывести эти институты из-под санкций, пояснял замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина Олег Подоматько на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По его словам, наибольшему удару подверглись Международный банк экономического сотрудничества, а также Международный инвестиционный банк (МИБ), в котором доля Россия составляет 47%.
Крупными долями в Международном инвестиционном банке владеют также Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Румыния. В марте эти страны, кроме первой, заявили о намерении выйти из состава акционеров. В связи с этим уже в январе доля России в МИБ может автоматически превысить 50%, что создаст формальные условия для введения санкций против этого института, пояснял Подоматько.
Закон, по его словам, позволит Минфину по согласованию с правительством принимать оперативные меры реагирования, в частности, на время конвертировать доли участия в субординированный долг МИБ перед РФ. В дальнейшем при решении вопросов об увеличении доли Венгрии в этом банке и возможном входе Сербии в состав его акционеров "будет происходить расконвертация в обратном направлении на условиях не худших, чем текущие", сказал чиновник.
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