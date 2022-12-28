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Вкладчикам рассказали, зачем переносить деньги из банка в банк - РИА Новости, 28.12.2022
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Вкладчикам рассказали, зачем переносить деньги из банка в банк
Вкладчикам рассказали, зачем переносить деньги из банка в банк - РИА Новости, 28.12.2022
Вкладчикам рассказали, зачем переносить деньги из банка в банк
Основная причина переноса денег в другой банк – более высокая ставка, хотя предложения конкурентов могут таить в себе как выгоду, так и подвох, рассказал... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T02:17
2022-12-28T02:17
экономика
вклады
россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Основная причина переноса денег в другой банк – более высокая ставка, хотя предложения конкурентов могут таить в себе как выгоду, так и подвох, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров.Прежде всего, важно оценить сроки размещения и сумму, которую планируется положить на вклад. Бывает, что высокие ставки работают только для большой суммы на срок год и более. Иными словами, повышенная ставка выгодна людям с существенными накоплениями – если это не ваш случай, выгоды от переноса скромной суммы может и не быть.Однозначно выгоден перенос денег в другой банк, если сумма превысила страховой лимит в 1,4 миллиона рублей. Но в этом случае обращайте внимание на условия альтернативного вклада – бывает, что он включает в себя инвестиционную составляющую, что вовсе не гарантирует высокий доход.
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экономика, вклады, россия
Экономика, Вклады, Россия
02:17 28.12.2022
 
Вкладчикам рассказали, зачем переносить деньги из банка в банк

Банковский специалист Амиров назвал причиной переноса вкладов более высокие ставки

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкВывеска банка
Вывеска банка - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вывеска банка. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Основная причина переноса денег в другой банк – более высокая ставка, хотя предложения конкурентов могут таить в себе как выгоду, так и подвох, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров.
Прежде всего, важно оценить сроки размещения и сумму, которую планируется положить на вклад. Бывает, что высокие ставки работают только для большой суммы на срок год и более. Иными словами, повышенная ставка выгодна людям с существенными накоплениями – если это не ваш случай, выгоды от переноса скромной суммы может и не быть.
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 14:36
Сбербанк повысил ставки по вкладам в юанях
Однозначно выгоден перенос денег в другой банк, если сумма превысила страховой лимит в 1,4 миллиона рублей. Но в этом случае обращайте внимание на условия альтернативного вклада – бывает, что он включает в себя инвестиционную составляющую, что вовсе не гарантирует высокий доход.
 
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