https://ria.ru/20221228/bank-1841788916.html
Вкладчикам рассказали, зачем переносить деньги из банка в банк
Вкладчикам рассказали, зачем переносить деньги из банка в банк - РИА Новости, 28.12.2022
Вкладчикам рассказали, зачем переносить деньги из банка в банк
Основная причина переноса денег в другой банк – более высокая ставка, хотя предложения конкурентов могут таить в себе как выгоду, так и подвох, рассказал... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T02:17
2022-12-28T02:17
2022-12-28T02:17
экономика
вклады
россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Основная причина переноса денег в другой банк – более высокая ставка, хотя предложения конкурентов могут таить в себе как выгоду, так и подвох, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров.Прежде всего, важно оценить сроки размещения и сумму, которую планируется положить на вклад. Бывает, что высокие ставки работают только для большой суммы на срок год и более. Иными словами, повышенная ставка выгодна людям с существенными накоплениями – если это не ваш случай, выгоды от переноса скромной суммы может и не быть.Однозначно выгоден перенос денег в другой банк, если сумма превысила страховой лимит в 1,4 миллиона рублей. Но в этом случае обращайте внимание на условия альтернативного вклада – бывает, что он включает в себя инвестиционную составляющую, что вовсе не гарантирует высокий доход.
https://ria.ru/20221118/vklady-1832490566.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, вклады, россия
Экономика, Вклады, Россия
Вкладчикам рассказали, зачем переносить деньги из банка в банк
Банковский специалист Амиров назвал причиной переноса вкладов более высокие ставки