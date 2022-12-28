https://ria.ru/20221228/bank-1841788916.html

Вкладчикам рассказали, зачем переносить деньги из банка в банк

Вкладчикам рассказали, зачем переносить деньги из банка в банк - РИА Новости, 28.12.2022

Вкладчикам рассказали, зачем переносить деньги из банка в банк

Основная причина переноса денег в другой банк – более высокая ставка, хотя предложения конкурентов могут таить в себе как выгоду, так и подвох, рассказал... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T02:17

2022-12-28T02:17

2022-12-28T02:17

экономика

вклады

россия

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Основная причина переноса денег в другой банк – более высокая ставка, хотя предложения конкурентов могут таить в себе как выгоду, так и подвох, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров.Прежде всего, важно оценить сроки размещения и сумму, которую планируется положить на вклад. Бывает, что высокие ставки работают только для большой суммы на срок год и более. Иными словами, повышенная ставка выгодна людям с существенными накоплениями – если это не ваш случай, выгоды от переноса скромной суммы может и не быть.Однозначно выгоден перенос денег в другой банк, если сумма превысила страховой лимит в 1,4 миллиона рублей. Но в этом случае обращайте внимание на условия альтернативного вклада – бывает, что он включает в себя инвестиционную составляющую, что вовсе не гарантирует высокий доход.

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россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, вклады, россия