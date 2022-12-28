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Центр притяжения в мире смещается в Азию, считает президент Киргизии

Центр притяжения в мире смещается в Азию, считает президент Киргизии - РИА Новости, 28.12.2022

Центр притяжения в мире смещается в Азию, считает президент Киргизии

В мире происходит цивилизационный поворот с Запада на Восток, центр экономического притяжения смещается в Азию, считает президент Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:34

2022-12-28T14:34

2022-12-28T14:34

садыр жапаров

азия

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экономика

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БИШКЕК, 28 дек - РИА Новости. В мире происходит цивилизационный поворот с Запада на Восток, центр экономического притяжения смещается в Азию, считает президент Киргизии Садыр Жапаров. "В 2022 году в мире и в нашей стране произошло много важных и значимых событий. Сегодня мир переживает сложный этап своего исторического развития, мы вступаем в фазу глобальных изменений, происходит цивилизационный поворот с Запада на Восток. Иными словами, центр экономического притяжения смещается на азиатский континент", - заявил глава государства в среду на заседании кабмина. По его словам, "несмотря на различные вызовы и испытания в течение года, Кыргызстан добился значительных успехов". Согласно цифрам, озвученным Жапаровым, ВВП республики за год вырос на 7% и составил 9,2 миллиарда долларов. Консолидированный бюджет государства превысил 4,7 миллиарда долларов. Лидер страны заверил, что государство будет принимать решения, направленные на улучшение качества жизни населения, привлечение иностранных инвестиций и развитие экономики. "Ведь развитая экономика - это крепкий залог государственности и независимости", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221204/frantsiya-1835899148.html

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садыр жапаров, азия, киргизия, в мире, экономика