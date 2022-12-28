https://ria.ru/20221228/avtobusy-1841995026.html

Тверские муниципалитеты получили школьные автобусы и машины скорой помощи

Тверские муниципалитеты получили школьные автобусы и машины скорой помощи - РИА Новости, 28.12.2022

Тверские муниципалитеты получили школьные автобусы и машины скорой помощи

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду вручил ключи от новых школьных автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи и спецтранспорта для... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:52

2022-12-28T17:52

2022-12-28T17:52

тверская область

тверская область

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ТВЕРЬ, 28 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду вручил ключи от новых школьных автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи и спецтранспорта для пожарно-спасательных служб представителям муниципальных образований Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.В 20 районов и округов Тверской области направлены 11 школьных автобусов и 16 машин скорой помощи.Всего за прошедшие три года автопарк тверского региона пополнился 188 новыми школьными автобусами и 110 машинами скорой помощи.Кроме того, 10 единиц специального транспорта – пожарные автоцистерны и другую технику – получили подразделения пожарно-спасательной службы Тверской области."Транспорт, который мы сегодня передаем, оснащен отечественными комплектующими – это полностью российские машины. И они не уступают зарубежным аналогам", – сказал Руденя на церемонии передачи автотранспорта. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20221220/dorogi-1840002119.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область