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Тверские муниципалитеты получили школьные автобусы и машины скорой помощи
Тверские муниципалитеты получили школьные автобусы и машины скорой помощи - РИА Новости, 28.12.2022
Тверские муниципалитеты получили школьные автобусы и машины скорой помощи
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду вручил ключи от новых школьных автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи и спецтранспорта для... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:52
2022-12-28T17:52
2022-12-28T17:52
тверская область
тверская область
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ТВЕРЬ, 28 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду вручил ключи от новых школьных автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи и спецтранспорта для пожарно-спасательных служб представителям муниципальных образований Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.В 20 районов и округов Тверской области направлены 11 школьных автобусов и 16 машин скорой помощи.Всего за прошедшие три года автопарк тверского региона пополнился 188 новыми школьными автобусами и 110 машинами скорой помощи.Кроме того, 10 единиц специального транспорта – пожарные автоцистерны и другую технику – получили подразделения пожарно-спасательной службы Тверской области."Транспорт, который мы сегодня передаем, оснащен отечественными комплектующими – это полностью российские машины. И они не уступают зарубежным аналогам", – сказал Руденя на церемонии передачи автотранспорта. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20221220/dorogi-1840002119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тверская область
Тверская область, Тверская область
ТВЕРЬ, 28 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду вручил ключи от новых школьных автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи и спецтранспорта для пожарно-спасательных служб представителям муниципальных образований Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 20 районов и округов Тверской области направлены 11 школьных автобусов и 16 машин скорой помощи.
Всего за прошедшие три года автопарк тверского региона пополнился 188 новыми школьными автобусами и 110 машинами скорой помощи.
Кроме того, 10 единиц специального транспорта – пожарные автоцистерны и другую технику – получили подразделения пожарно-спасательной службы Тверской области.
"Транспорт, который мы сегодня передаем, оснащен отечественными комплектующими – это полностью российские машины. И они не уступают зарубежным аналогам", – сказал Руденя
на церемонии передачи автотранспорта. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.