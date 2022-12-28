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Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП на Кубани, в котором погибли дети
Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП на Кубани, в котором погибли дети - РИА Новости, 28.12.2022
Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП на Кубани, в котором погибли дети
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смертельного ДТП на Кубани, в котором погибли двое детей, РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:39
2022-12-28T18:39
2022-12-28T18:39
происшествия
александр бастрыкин
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 28 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смертельного ДТП на Кубани, в котором погибли двое детей, а еще двое остались инвалидами, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Главе Следственного комитета будет доложено об обстоятельствах ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погибли и получили травмы дети", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на видеохостинге вышел сюжет о том, что три года назад в Краснодарском крае произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей и еще двое остались инвалидами. Сообщается, что родители погибших и пострадавших детей не смогли добиться справедливости и обращаются к главе СК России. Уточняется, что водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на обочину. В машине находились четверо несовершеннолетних. При этом родители уверены, что следствие, проведенное сотрудниками полиции, проводилось поверхностно. Сейчас уголовное дело рассматривается в суде.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП на Кубани, в котором погибли дети
СК: Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП на Кубани, где погибли два ребенка