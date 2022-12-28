https://ria.ru/20221228/attestat-1842017949.html
Минпросвещения включило коды новых регионов в описание школьных аттестатов
Минпросвещения включило коды новых регионов в описание школьных аттестатов - РИА Новости, 28.12.2022
Минпросвещения включило коды новых регионов в описание школьных аттестатов
Минпросвещения России включило коды новых регионов в описание аттестата об основном и среднем общем образовании, соответствующий приказ опубликован на... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:39
2022-12-28T18:39
2022-12-28T18:39
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
луганская область
донецкая область
запорожская область
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минпросвещения России включило коды новых регионов в описание аттестата об основном и среднем общем образовании, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "После строки: Республика Крым - 082 дополнить строками следующего содержания: Донецкая Народная Республика - 162, Луганская Народная Республика - 163. ...После строки: Ярославская область - 076, дополнить строками следующего содержания: Запорожская область - 164, Херсонская область - 165", - говорится в документе. Кроме того, Следственному комитету России присвоили код, который будет выставляться в аттестатах, выданных в образовательных учреждениях СК РФ. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221111/shkoly-1830947979.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
луганская область
донецкая область
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РИА Новости
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , луганская область, донецкая область, запорожская область, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, школа
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Минпросвещения включило коды новых регионов в описание школьных аттестатов
Минпросвещения включило коды новых регионов в описание аттестата о школьном образовании