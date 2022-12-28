Путин подписал закон о регулировании рынка алкоголя в новых регионах
Путин подписал закон об особенностях регулирования рынка алкоголя в новых регионах России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает постепенный переход до 2028 года на применение положений закона о госрегулировании алкогольной отрасли для предпринимателей, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Это позволит местному бизнесу адаптироваться к требованиям российского отраслевого законодательства. В частности, до 1 июня 2023 года производителям алкоголя в новых регионах России разрешается использовать основное технологическое оборудование, не оснащенное техническими средствами фиксации и передачи в ЕГАИС информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
До 2024 года на этих территориях допускается производство и оборот алкоголя в пластиковых бутылках емкостью более 1,5 литров, а до 2025 года – розничная продажа алкоголя без оснащения средствами фиксации для передачи сведений в ЕГАИС. До 2026 года власти этих регионов смогут самостоятельно устанавливать минимальный размер общей площади магазинов и складских помещений для розничной продажи алкоголя (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городах и селах.
С 2026 года на этих территориях также начнет действовать обязанность производителей и розничных продавцов алкоголя иметь основное технологическое оборудование для его производства, производственные и складские помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, а для продавцов - и в аренде сроком не менее чем на год. А с 2028 года вступит в силу требование о получении барды при производстве этилового спирта лишь при условии ее полной переработки или утилизации на очистных сооружениях.
Для лицензиатов и соискателей лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе обязанность использовать только указанные выше оборудование, производственные и складские помещения переносится на 1 января 2025 года.
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Закон содержит и ряд других изменений, в том числе исключает требование о норме минимального использования производственной мощности (70%) для предприятий, производящих этиловый спирт из непищевого растительного сырья. Такой спирт сейчас используется в оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, сокращается до одной количество лицензий на производство коньяка полного цикла. Ранее такие производители получали две лицензии – отдельно на производство дистиллята и на производство коньяка.
А с 1 марта 2023 года вводится новая федеральная специальная марка, включающая в себя эмблему "Вино России", что исключит необходимость двойной маркировки винодельческой продукции (маркой и эмблемой). Такие марки смогут получить в территориальных органах Росалкогольрегулирования члены Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, имеющие вправо использовать такую эмблему.