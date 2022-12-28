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Путин подписал закон о регулировании рынка алкоголя в новых регионах - РИА Новости, 28.12.2022
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Путин подписал закон о регулировании рынка алкоголя в новых регионах
Путин подписал закон о регулировании рынка алкоголя в новых регионах - РИА Новости, 28.12.2022
Путин подписал закон о регулировании рынка алкоголя в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает постепенный переход до 2028 года на применение положений закона о госрегулировании... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:21
2022-12-28T14:21
экономика
алкоголь
владимир путин
россия
луганская народная республика
херсонская область
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает постепенный переход до 2028 года на применение положений закона о госрегулировании алкогольной отрасли для предпринимателей, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Это позволит местному бизнесу адаптироваться к требованиям российского отраслевого законодательства. В частности, до 1 июня 2023 года производителям алкоголя в новых регионах России разрешается использовать основное технологическое оборудование, не оснащенное техническими средствами фиксации и передачи в ЕГАИС информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. До 2024 года на этих территориях допускается производство и оборот алкоголя в пластиковых бутылках емкостью более 1,5 литров, а до 2025 года – розничная продажа алкоголя без оснащения средствами фиксации для передачи сведений в ЕГАИС. До 2026 года власти этих регионов смогут самостоятельно устанавливать минимальный размер общей площади магазинов и складских помещений для розничной продажи алкоголя (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городах и селах. С 2026 года на этих территориях также начнет действовать обязанность производителей и розничных продавцов алкоголя иметь основное технологическое оборудование для его производства, производственные и складские помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, а для продавцов - и в аренде сроком не менее чем на год. А с 2028 года вступит в силу требование о получении барды при производстве этилового спирта лишь при условии ее полной переработки или утилизации на очистных сооружениях. Для лицензиатов и соискателей лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе обязанность использовать только указанные выше оборудование, производственные и складские помещения переносится на 1 января 2025 года. Закон содержит и ряд других изменений, в том числе исключает требование о норме минимального использования производственной мощности (70%) для предприятий, производящих этиловый спирт из непищевого растительного сырья. Такой спирт сейчас используется в оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, сокращается до одной количество лицензий на производство коньяка полного цикла. Ранее такие производители получали две лицензии – отдельно на производство дистиллята и на производство коньяка. А с 1 марта 2023 года вводится новая федеральная специальная марка, включающая в себя эмблему "Вино России", что исключит необходимость двойной маркировки винодельческой продукции (маркой и эмблемой). Такие марки смогут получить в территориальных органах Росалкогольрегулирования члены Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, имеющие вправо использовать такую эмблему.
https://ria.ru/20221227/shampanskoe-1841777877.html
https://ria.ru/20221223/alkogol-1840740819.html
https://ria.ru/20221220/trezvost-1839963331.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
донецкая область
луганская область
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экономика, алкоголь, владимир путин, россия, луганская народная республика, херсонская область , федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), донецкая народная республика, донецкая область, луганская область, запорожская область
Экономика, Алкоголь, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Луганская область, Запорожская область
14:21 28.12.2022
 
Путин подписал закон о регулировании рынка алкоголя в новых регионах

Путин подписал закон об особенностях регулирования рынка алкоголя в новых регионах России

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает постепенный переход до 2028 года на применение положений закона о госрегулировании алкогольной отрасли для предпринимателей, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Это позволит местному бизнесу адаптироваться к требованиям российского отраслевого законодательства. В частности, до 1 июня 2023 года производителям алкоголя в новых регионах России разрешается использовать основное технологическое оборудование, не оснащенное техническими средствами фиксации и передачи в ЕГАИС информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Шампанское
27 декабря, 21:15
В России вырастет минимальная розничная цена на игристое вино с 2023 года
До 2024 года на этих территориях допускается производство и оборот алкоголя в пластиковых бутылках емкостью более 1,5 литров, а до 2025 года – розничная продажа алкоголя без оснащения средствами фиксации для передачи сведений в ЕГАИС. До 2026 года власти этих регионов смогут самостоятельно устанавливать минимальный размер общей площади магазинов и складских помещений для розничной продажи алкоголя (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городах и селах.
С 2026 года на этих территориях также начнет действовать обязанность производителей и розничных продавцов алкоголя иметь основное технологическое оборудование для его производства, производственные и складские помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, а для продавцов - и в аренде сроком не менее чем на год. А с 2028 года вступит в силу требование о получении барды при производстве этилового спирта лишь при условии ее полной переработки или утилизации на очистных сооружениях.
Для лицензиатов и соискателей лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе обязанность использовать только указанные выше оборудование, производственные и складские помещения переносится на 1 января 2025 года.
Алкоголь - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 09:52
Зона турбулентности: как рынок алкоголя пережил 2022 год
Закон содержит и ряд других изменений, в том числе исключает требование о норме минимального использования производственной мощности (70%) для предприятий, производящих этиловый спирт из непищевого растительного сырья. Такой спирт сейчас используется в оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, сокращается до одной количество лицензий на производство коньяка полного цикла. Ранее такие производители получали две лицензии – отдельно на производство дистиллята и на производство коньяка.
А с 1 марта 2023 года вводится новая федеральная специальная марка, включающая в себя эмблему "Вино России", что исключит необходимость двойной маркировки винодельческой продукции (маркой и эмблемой). Такие марки смогут получить в территориальных органах Росалкогольрегулирования члены Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, имеющие вправо использовать такую эмблему.
Продавец в отделе алкоголя - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 12:58
В России назвали три региона, ставших лидерами падения в рейтинге трезвости
 
ЭкономикаАлкогольВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Донецкая Народная РеспубликаДонецкая областьЛуганская областьЗапорожская область
 
 
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