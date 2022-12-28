https://ria.ru/20221228/alkogol-1841910001.html

Путин подписал закон о регулировании рынка алкоголя в новых регионах

Путин подписал закон о регулировании рынка алкоголя в новых регионах - РИА Новости, 28.12.2022

Путин подписал закон о регулировании рынка алкоголя в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает постепенный переход до 2028 года на применение положений закона о госрегулировании... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:21

2022-12-28T14:21

2022-12-28T14:21

экономика

алкоголь

владимир путин

россия

луганская народная республика

херсонская область

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает постепенный переход до 2028 года на применение положений закона о госрегулировании алкогольной отрасли для предпринимателей, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Это позволит местному бизнесу адаптироваться к требованиям российского отраслевого законодательства. В частности, до 1 июня 2023 года производителям алкоголя в новых регионах России разрешается использовать основное технологическое оборудование, не оснащенное техническими средствами фиксации и передачи в ЕГАИС информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. До 2024 года на этих территориях допускается производство и оборот алкоголя в пластиковых бутылках емкостью более 1,5 литров, а до 2025 года – розничная продажа алкоголя без оснащения средствами фиксации для передачи сведений в ЕГАИС. До 2026 года власти этих регионов смогут самостоятельно устанавливать минимальный размер общей площади магазинов и складских помещений для розничной продажи алкоголя (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в городах и селах. С 2026 года на этих территориях также начнет действовать обязанность производителей и розничных продавцов алкоголя иметь основное технологическое оборудование для его производства, производственные и складские помещения в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, а для продавцов - и в аренде сроком не менее чем на год. А с 2028 года вступит в силу требование о получении барды при производстве этилового спирта лишь при условии ее полной переработки или утилизации на очистных сооружениях. Для лицензиатов и соискателей лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе обязанность использовать только указанные выше оборудование, производственные и складские помещения переносится на 1 января 2025 года. Закон содержит и ряд других изменений, в том числе исключает требование о норме минимального использования производственной мощности (70%) для предприятий, производящих этиловый спирт из непищевого растительного сырья. Такой спирт сейчас используется в оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, сокращается до одной количество лицензий на производство коньяка полного цикла. Ранее такие производители получали две лицензии – отдельно на производство дистиллята и на производство коньяка. А с 1 марта 2023 года вводится новая федеральная специальная марка, включающая в себя эмблему "Вино России", что исключит необходимость двойной маркировки винодельческой продукции (маркой и эмблемой). Такие марки смогут получить в территориальных органах Росалкогольрегулирования члены Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, имеющие вправо использовать такую эмблему.

https://ria.ru/20221227/shampanskoe-1841777877.html

https://ria.ru/20221223/alkogol-1840740819.html

https://ria.ru/20221220/trezvost-1839963331.html

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херсонская область

донецкая народная республика

донецкая область

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Владимир Лаврентьев

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