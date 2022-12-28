https://ria.ru/20221228/aktivy-1841884628.html

ЦБ: разрешения разморозки активов не гарантируют возможности распоряжаться

ЦБ: разрешения разморозки активов не гарантируют возможности распоряжаться - РИА Новости, 28.12.2022

ЦБ: разрешения разморозки активов не гарантируют возможности распоряжаться

Выданные Clearstream и Euroclear разрешения на разблокировку активов Национального расчётного депозитария (НРД) еще не гарантируют, что российские инвесторы... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:18

2022-12-28T13:18

2022-12-28T14:22

экономика

центральный банк рф (цб рф)

люксембург (округ)

россия

бельгия

euroclear

национальный расчетный депозитарий (нрд)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Выданные Clearstream и Euroclear разрешения на разблокировку активов Национального расчётного депозитария (НРД) еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться ими, говорится в материалах на сайте ЦБ РФ."Выданные разрешения (от Clearstream и Euroclear – ред.) еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним", - говорится в материале регулятора."Сжатые сроки, размытость формулировок в разрешениях и сложность процедуры разблокировки не дают уверенности, что западные регуляторы готовы обеспечить право российских инвесторов распоряжаться своим имуществом. Инвесторам необходимо дождаться уведомлений о результатах работы по разблокировке активов от своих брокеров/депозитариев. Актуальная информация об основных этапах работы и необходимых действиях участников оперативно публикуется на сайте НРД", - добавил Центробанк.Минфин Люксембурга (где зарегистрирован Clearstream) выдал НРД разрешение 20 декабря, Казначейство Бельгии (Euroclear) — 22 декабря, при этом оба регулятора установили для участников российского рынка и международных депозитариев крайне сжатые сроки на завершение процедур разблокировки — до 7 января.Процессы, определенные в лицензиях минфина Люксембурга и Казначейства Бельгии, кардинально различаются между собой, отмечает ЦБ РФ."Передача данных по заблокированным активам в Clearstream (Люксембург) осуществляется через НРД. Для этого он собирает данные по заблокированным бумагам и их владельцам от российских брокеров и депозитариев с учетом требований Clearstream. Процесс передачи данных по заблокированным активам в Euroclear (Бельгия) выглядит иначе — все взаимодействие осуществляется при посредничестве европейской компании", - поясняет российский финансовый регулятор.

https://ria.ru/20221221/obmen-1840369303.html

https://ria.ru/20221216/aktivy-1839210037.html

люксембург (округ)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, центральный банк рф (цб рф), люксембург (округ), россия, бельгия, euroclear, национальный расчетный депозитарий (нрд), санкции в отношении россии