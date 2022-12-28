Рейтинг@Mail.ru
ЦБ: разрешения разморозки активов не гарантируют возможности распоряжаться - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/aktivy-1841884628.html
ЦБ: разрешения разморозки активов не гарантируют возможности распоряжаться
ЦБ: разрешения разморозки активов не гарантируют возможности распоряжаться - РИА Новости, 28.12.2022
ЦБ: разрешения разморозки активов не гарантируют возможности распоряжаться
Выданные Clearstream и Euroclear разрешения на разблокировку активов Национального расчётного депозитария (НРД) еще не гарантируют, что российские инвесторы... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:18
2022-12-28T14:22
экономика
центральный банк рф (цб рф)
люксембург (округ)
россия
бельгия
euroclear
национальный расчетный депозитарий (нрд)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767711957_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_5c57009218dfa15c7715fbb14cb72105.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Выданные Clearstream и Euroclear разрешения на разблокировку активов Национального расчётного депозитария (НРД) еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться ими, говорится в материалах на сайте ЦБ РФ."Выданные разрешения (от Clearstream и Euroclear – ред.) еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним", - говорится в материале регулятора."Сжатые сроки, размытость формулировок в разрешениях и сложность процедуры разблокировки не дают уверенности, что западные регуляторы готовы обеспечить право российских инвесторов распоряжаться своим имуществом. Инвесторам необходимо дождаться уведомлений о результатах работы по разблокировке активов от своих брокеров/депозитариев. Актуальная информация об основных этапах работы и необходимых действиях участников оперативно публикуется на сайте НРД", - добавил Центробанк.Минфин Люксембурга (где зарегистрирован Clearstream) выдал НРД разрешение 20 декабря, Казначейство Бельгии (Euroclear) — 22 декабря, при этом оба регулятора установили для участников российского рынка и международных депозитариев крайне сжатые сроки на завершение процедур разблокировки — до 7 января.Процессы, определенные в лицензиях минфина Люксембурга и Казначейства Бельгии, кардинально различаются между собой, отмечает ЦБ РФ."Передача данных по заблокированным активам в Clearstream (Люксембург) осуществляется через НРД. Для этого он собирает данные по заблокированным бумагам и их владельцам от российских брокеров и депозитариев с учетом требований Clearstream. Процесс передачи данных по заблокированным активам в Euroclear (Бельгия) выглядит иначе — все взаимодействие осуществляется при посредничестве европейской компании", - поясняет российский финансовый регулятор.
https://ria.ru/20221221/obmen-1840369303.html
https://ria.ru/20221216/aktivy-1839210037.html
люксембург (округ)
россия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767711957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37a2cd205ca3f08a23e2a4bb1d830052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), люксембург (округ), россия, бельгия, euroclear, национальный расчетный депозитарий (нрд), санкции в отношении россии
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Люксембург (округ), Россия, Бельгия, Euroclear, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Санкции в отношении России
13:18 28.12.2022 (обновлено: 14:22 28.12.2022)
 
ЦБ: разрешения разморозки активов не гарантируют возможности распоряжаться

ЦБ: выданные разрешения на разморозку активов не гарантируют возможности распоряжаться ими

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Выданные Clearstream и Euroclear разрешения на разблокировку активов Национального расчётного депозитария (НРД) еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться ими, говорится в материалах на сайте ЦБ РФ.
"Выданные разрешения (от Clearstream и Euroclear – ред.) еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним", - говорится в материале регулятора.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 20:09
ЦБ: решений о системном обмене замороженными активами России с ЕС нет
"Сжатые сроки, размытость формулировок в разрешениях и сложность процедуры разблокировки не дают уверенности, что западные регуляторы готовы обеспечить право российских инвесторов распоряжаться своим имуществом. Инвесторам необходимо дождаться уведомлений о результатах работы по разблокировке активов от своих брокеров/депозитариев. Актуальная информация об основных этапах работы и необходимых действиях участников оперативно публикуется на сайте НРД", - добавил Центробанк.
Минфин Люксембурга (где зарегистрирован Clearstream) выдал НРД разрешение 20 декабря, Казначейство Бельгии (Euroclear) — 22 декабря, при этом оба регулятора установили для участников российского рынка и международных депозитариев крайне сжатые сроки на завершение процедур разблокировки — до 7 января.
Процессы, определенные в лицензиях минфина Люксембурга и Казначейства Бельгии, кардинально различаются между собой, отмечает ЦБ РФ.
"Передача данных по заблокированным активам в Clearstream (Люксембург) осуществляется через НРД. Для этого он собирает данные по заблокированным бумагам и их владельцам от российских брокеров и депозитариев с учетом требований Clearstream. Процесс передачи данных по заблокированным активам в Euroclear (Бельгия) выглядит иначе — все взаимодействие осуществляется при посредничестве европейской компании", - поясняет российский финансовый регулятор.
Евро - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 15:40
Венгрия заморозила российские активы на 870 миллионов евро
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Люксембург (округ)РоссияБельгияEuroclearНациональный расчетный депозитарий (НРД)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала