13:18 28.12.2022 (обновлено: 14:22 28.12.2022)
ЦБ: разрешения разморозки активов не гарантируют возможности распоряжаться
ЦБ: выданные разрешения на разморозку активов не гарантируют возможности распоряжаться ими
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Выданные Clearstream и Euroclear разрешения на разблокировку активов Национального расчётного депозитария (НРД) еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться ими, говорится в материалах на сайте ЦБ РФ.
"Выданные разрешения (от Clearstream и Euroclear – ред.) еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним", - говорится в материале регулятора.
"Сжатые сроки, размытость формулировок в разрешениях и сложность процедуры разблокировки не дают уверенности, что западные регуляторы готовы обеспечить право российских инвесторов распоряжаться своим имуществом. Инвесторам необходимо дождаться уведомлений о результатах работы по разблокировке активов от своих брокеров/депозитариев. Актуальная информация об основных этапах работы и необходимых действиях участников оперативно публикуется на сайте НРД", - добавил Центробанк.
Минфин Люксембурга (где зарегистрирован Clearstream) выдал НРД разрешение 20 декабря, Казначейство Бельгии (Euroclear) — 22 декабря, при этом оба регулятора установили для участников российского рынка и международных депозитариев крайне сжатые сроки на завершение процедур разблокировки — до 7 января.
Процессы, определенные в лицензиях минфина Люксембурга и Казначейства Бельгии, кардинально различаются между собой, отмечает ЦБ РФ.
"Передача данных по заблокированным активам в Clearstream (Люксембург) осуществляется через НРД. Для этого он собирает данные по заблокированным бумагам и их владельцам от российских брокеров и депозитариев с учетом требований Clearstream. Процесс передачи данных по заблокированным активам в Euroclear (Бельгия) выглядит иначе — все взаимодействие осуществляется при посредничестве европейской компании", - поясняет российский финансовый регулятор.
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