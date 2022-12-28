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Аэрофлот возобновляет работу беспроводной системы развлечений на борту - РИА Новости, 28.12.2022
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Аэрофлот возобновляет работу беспроводной системы развлечений на борту
Аэрофлот возобновляет работу беспроводной системы развлечений на борту - РИА Новости, 28.12.2022
Аэрофлот возобновляет работу беспроводной системы развлечений на борту
Аэрофлот возобновляет работу беспроводной системы развлечений на борту. Сегодня стриминговая cистема уже работает на 20 самолётах Airbus A320ceo. В ближайшие... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:10
2022-12-28T17:10
пресс-релизы
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МОСКВА, 28 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот возобновляет работу беспроводной системы развлечений на борту. Сегодня стриминговая cистема уже работает на 20 самолётах Airbus A320ceo. В ближайшие дни, по мере обновления программного обеспечения, беспроводная система развлечений будет доступна на 64 самолётах Airbus A320ceo. В дальнейшем беспроводной доступ будет постепенно вводиться на других типах воздушных судов, по мере разработки программного обеспечения.Возвращение развлекательной программы, к которой можно подключиться с личного гаджета через WiFi, стало возможным благодаря новейшей IT-разработке отечественных специалистов. Соответствующее ПО было создано в кратчайшие сроки специально для Аэрофлота.На дальнемагистральных самолётах Аэрофлота (Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330), а также в бизнес-классе на среднемагистральных самолётах Boeing 737 и Airbus А320neo для пассажиров в прежнем режиме доступна стационарная система развлечений (мониторы в спинках кресел).Программа системы мультимедийных развлечений позволяет интересно и с пользой провести время в полёте, и включает новинки и классику отечественного и зарубежного кинематографа, аудиокниги, музыкальные альбомы, детский контент, познавательную информацию для путешественников и многое другое.Ознакомиться с инструкцией по подключению к беспроводной системе развлечений можно на официальном сайте авиаперевозчика.Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации, общая доля на российском рынке в 2021 году — 39,1%. В 2021 году Аэрофлот перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает 99 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полёты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
Пресс-релизы
17:10 28.12.2022

Аэрофлот возобновляет работу беспроводной системы развлечений на борту

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот возобновляет работу беспроводной системы развлечений на борту. Сегодня стриминговая cистема уже работает на 20 самолётах Airbus A320ceo. В ближайшие дни, по мере обновления программного обеспечения, беспроводная система развлечений будет доступна на 64 самолётах Airbus A320ceo. В дальнейшем беспроводной доступ будет постепенно вводиться на других типах воздушных судов, по мере разработки программного обеспечения.
Возвращение развлекательной программы, к которой можно подключиться с личного гаджета через WiFi, стало возможным благодаря новейшей IT-разработке отечественных специалистов. Соответствующее ПО было создано в кратчайшие сроки специально для Аэрофлота.
На дальнемагистральных самолётах Аэрофлота (Boeing 777, Airbus A350, Airbus A330), а также в бизнес-классе на среднемагистральных самолётах Boeing 737 и Airbus А320neo для пассажиров в прежнем режиме доступна стационарная система развлечений (мониторы в спинках кресел).
Программа системы мультимедийных развлечений позволяет интересно и с пользой провести время в полёте, и включает новинки и классику отечественного и зарубежного кинематографа, аудиокниги, музыкальные альбомы, детский контент, познавательную информацию для путешественников и многое другое.
Ознакомиться с инструкцией по подключению к беспроводной системе развлечений можно на официальном сайте авиаперевозчика.
Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации, общая доля на российском рынке в 2021 году — 39,1%. В 2021 году Аэрофлот перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.
Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает 99 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.
Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.
Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полёты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
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