Рейтинг@Mail.ru
Тринадцать самолетов "Аэрофлота" арестовали за рубежом из-за санкций - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221228/aeroflot-1841814788.html
Тринадцать самолетов "Аэрофлота" арестовали за рубежом из-за санкций
Тринадцать самолетов "Аэрофлота" арестовали за рубежом из-за санкций - РИА Новости, 28.12.2022
Тринадцать самолетов "Аэрофлота" арестовали за рубежом из-за санкций
Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью РБК сообщил, что на данный момент 13 из 357 самолётов авиакомпании арестовано за рубежом из-за... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T09:40
2022-12-28T10:15
туризм
экономика
аэрофлот
россия
санкции в отношении россии
реакция на санкции
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795190410_0:137:3374:2034_1920x0_80_0_0_330e4e0ef6f2ca0c55738deacba5ae7f.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью РБК сообщил, что на данный момент 13 из 357 самолётов авиакомпании арестовано за рубежом из-за международных санкций, большая часть - во время техобслуживания или полетов за рубеж. При этом, отметил он, большая часть самолётов была заблокирована во время прохождения планового техобслуживания или выполнения международных рейсов. Александровский также назвал количество самолётов без двойной регистрации: 89 воздушных судов. Возможность увеличить их количество, по словам топ-менеджера, есть, компания работает над этим. "Но нет прямой зависимости между регистрацией и возможностями международных полетов. Есть целый ряд других ограничений, связанных с международными перевозками. Кроме просто двойной регистрации есть американские "черные списки". Есть ограничения по использованию воздушных судов с количеством комплектующих американского производства более 30%. Но что это такое — эти 30%, — достоверно никто не знает: в деньгах, в агрегатах, в двигателях?" - сказал Александровский. "Но тем не менее такое ограничение есть. Есть ограничение по международным полетам, связанное с обслуживанием воздушных судов, — это заправка, наземное обслуживание. Тебя просто могут не заправлять. У тебя может быть "чистый самолет", не в черном списке, не в Бермудском регистре, но просто в этом пункте назначения тебя могут не заправить. Поэтому каждый раз открытие нового международного направления — это непростой трек".
https://ria.ru/20221227/aviatsiya-1841556624.html
https://ria.ru/20221214/aeroflot-1838631320.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795190410_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_8a13c7b2d623137d627f1e44a06d9385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, аэрофлот, россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции, новости - туризм
Туризм, Экономика, Аэрофлот, Россия, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Новости - Туризм
09:40 28.12.2022 (обновлено: 10:15 28.12.2022)
 
Тринадцать самолетов "Аэрофлота" арестовали за рубежом из-за санкций

Глава "Аэрофлота" Александровский: за рубежом из-за санкций арестовали 13 из 357 самолетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью РБК сообщил, что на данный момент 13 из 357 самолётов авиакомпании арестовано за рубежом из-за международных санкций, большая часть - во время техобслуживания или полетов за рубеж.
"На текущий момент в группе "Аэрофлот" числится 357 воздушных судов, из них 13 иностранного производства заблокированы за территорией России", - сказал Александровский.
При этом, отметил он, большая часть самолётов была заблокирована во время прохождения планового техобслуживания или выполнения международных рейсов.
Александровский также назвал количество самолётов без двойной регистрации: 89 воздушных судов. Возможность увеличить их количество, по словам топ-менеджера, есть, компания работает над этим.
Пассажир в зоне ожидания терминала B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 09:12
Итоги года: авиация в зоне турбулентности
"Но нет прямой зависимости между регистрацией и возможностями международных полетов. Есть целый ряд других ограничений, связанных с международными перевозками. Кроме просто двойной регистрации есть американские "черные списки". Есть ограничения по использованию воздушных судов с количеством комплектующих американского производства более 30%. Но что это такое — эти 30%, — достоверно никто не знает: в деньгах, в агрегатах, в двигателях?" - сказал Александровский.
"Но тем не менее такое ограничение есть. Есть ограничение по международным полетам, связанное с обслуживанием воздушных судов, — это заправка, наземное обслуживание. Тебя просто могут не заправлять. У тебя может быть "чистый самолет", не в черном списке, не в Бермудском регистре, но просто в этом пункте назначения тебя могут не заправить. Поэтому каждый раз открытие нового международного направления — это непростой трек".
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 16:02
Аэрофлот получил премию за противодействие санкциям и импортозамещение
 
ТуризмЭкономикаАэрофлотРоссияСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала