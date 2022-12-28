https://ria.ru/20221228/aeroflot-1841814788.html

Тринадцать самолетов "Аэрофлота" арестовали за рубежом из-за санкций

Тринадцать самолетов "Аэрофлота" арестовали за рубежом из-за санкций - РИА Новости, 28.12.2022

Тринадцать самолетов "Аэрофлота" арестовали за рубежом из-за санкций

Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью РБК сообщил, что на данный момент 13 из 357 самолётов авиакомпании арестовано за рубежом из-за... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T09:40

2022-12-28T09:40

2022-12-28T10:15

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью РБК сообщил, что на данный момент 13 из 357 самолётов авиакомпании арестовано за рубежом из-за международных санкций, большая часть - во время техобслуживания или полетов за рубеж. При этом, отметил он, большая часть самолётов была заблокирована во время прохождения планового техобслуживания или выполнения международных рейсов. Александровский также назвал количество самолётов без двойной регистрации: 89 воздушных судов. Возможность увеличить их количество, по словам топ-менеджера, есть, компания работает над этим. "Но нет прямой зависимости между регистрацией и возможностями международных полетов. Есть целый ряд других ограничений, связанных с международными перевозками. Кроме просто двойной регистрации есть американские "черные списки". Есть ограничения по использованию воздушных судов с количеством комплектующих американского производства более 30%. Но что это такое — эти 30%, — достоверно никто не знает: в деньгах, в агрегатах, в двигателях?" - сказал Александровский. "Но тем не менее такое ограничение есть. Есть ограничение по международным полетам, связанное с обслуживанием воздушных судов, — это заправка, наземное обслуживание. Тебя просто могут не заправлять. У тебя может быть "чистый самолет", не в черном списке, не в Бермудском регистре, но просто в этом пункте назначения тебя могут не заправить. Поэтому каждый раз открытие нового международного направления — это непростой трек".

https://ria.ru/20221227/aviatsiya-1841556624.html

https://ria.ru/20221214/aeroflot-1838631320.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, аэрофлот, россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции, новости - туризм