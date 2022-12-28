https://ria.ru/20221228/adygeya-1841686311.html

В Адыгее в горных отелях раскупили почти все места на праздники

В Адыгее в горных отелях раскупили почти все места на праздники - РИА Новости, 28.12.2022

В Адыгее в горных отелях раскупили почти все места на праздники

Гостиницы и базы отдыха практически полностью забронированы на новогодние каникулы в горном Майкопском районе Адыгеи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T01:47

2022-12-28T01:47

2022-12-28T01:47

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КРАСНОДАР, 28 дек - РИА Новости. Гостиницы и базы отдыха практически полностью забронированы на новогодние каникулы в горном Майкопском районе Адыгеи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. "Для туристической отрасли это горячая пора. Ожидаем на новогодние праздники около 100 тысяч туристов и экскурсантов. Практически все места размещения в более 160 гостиницах и базах отдыха в горах республики уже забронированы", – написал Кумпилов в Telegram-канале. Отмечается, что гостей Адыгеи ожидают различные варианта отдыха, в том числе катание на лыжах, санках, снегоходах, конные и пешие походы по туристическим местам."Качественные изменения и существенное увеличение турпотока, особенно зимой, мы ожидаем уже в ближайшем будущем и связываем их с созданием горнолыжного курорта "Лагонаки", – заключил Кумпилов. Глава республики поручил комитету по туризму и курортам Адыгеи уделить внимание обеспечению безопасности туристов. Отдельно даны поручения по для коммунальных служб по расчистке трасс от снега и гололедицы.

https://ria.ru/20221123/lagonaki-1833480374.html

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Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, республика адыгея, мурат кумпилов, куда поехать