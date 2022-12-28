https://ria.ru/20221228/adygeya-1841686311.html
В Адыгее в горных отелях раскупили почти все места на праздники
В Адыгее в горных отелях раскупили почти все места на праздники - РИА Новости, 28.12.2022
В Адыгее в горных отелях раскупили почти все места на праздники
Гостиницы и базы отдыха практически полностью забронированы на новогодние каникулы в горном Майкопском районе Адыгеи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T01:47
2022-12-28T01:47
2022-12-28T01:47
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
республика адыгея
мурат кумпилов
куда поехать
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КРАСНОДАР, 28 дек - РИА Новости. Гостиницы и базы отдыха практически полностью забронированы на новогодние каникулы в горном Майкопском районе Адыгеи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. "Для туристической отрасли это горячая пора. Ожидаем на новогодние праздники около 100 тысяч туристов и экскурсантов. Практически все места размещения в более 160 гостиницах и базах отдыха в горах республики уже забронированы", – написал Кумпилов в Telegram-канале. Отмечается, что гостей Адыгеи ожидают различные варианта отдыха, в том числе катание на лыжах, санках, снегоходах, конные и пешие походы по туристическим местам."Качественные изменения и существенное увеличение турпотока, особенно зимой, мы ожидаем уже в ближайшем будущем и связываем их с созданием горнолыжного курорта "Лагонаки", – заключил Кумпилов. Глава республики поручил комитету по туризму и курортам Адыгеи уделить внимание обеспечению безопасности туристов. Отдельно даны поручения по для коммунальных служб по расчистке трасс от снега и гололедицы.
https://ria.ru/20221123/lagonaki-1833480374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, республика адыгея, мурат кумпилов, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, куда поехать
В Адыгее в горных отелях раскупили почти все места на праздники
Почти все гостиничные номера в горах Адыгеи забронированы на новогодние каникулы
КРАСНОДАР, 28 дек - РИА Новости.
Гостиницы и базы отдыха практически полностью забронированы на новогодние каникулы в горном Майкопском районе Адыгеи, сообщил
глава республики Мурат Кумпилов.
"Для туристической отрасли это горячая пора. Ожидаем на новогодние праздники около 100 тысяч туристов и экскурсантов. Практически все места размещения в более 160 гостиницах и базах отдыха в горах республики уже забронированы", – написал Кумпилов в Telegra
m-канале.
Отмечается, что гостей Адыгеи ожидают различные варианта отдыха, в том числе катание на лыжах, санках, снегоходах, конные и пешие походы по туристическим местам.
"Качественные изменения и существенное увеличение турпотока, особенно зимой, мы ожидаем уже в ближайшем будущем и связываем их с созданием горнолыжного курорта "Лагонаки", – заключил Кумпилов.
Глава республики поручил комитету по туризму и курортам Адыгеи уделить внимание обеспечению безопасности туристов. Отдельно даны поручения по для коммунальных служб по расчистке трасс от снега и гололедицы.