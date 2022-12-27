https://ria.ru/20221227/zolotoyorel-1841575832.html

Объявлен шорт-лист номинантов кинопремии "Золотой орел"

Объявлен шорт-лист номинантов кинопремии "Золотой орел" - РИА Новости, 27.12.2022

Объявлен шорт-лист номинантов кинопремии "Золотой орел"

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов премии "Золотой орел" за 2022 год. Полный список претендентов на награду... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T09:01

2022-12-27T09:01

2022-12-27T11:17

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов премии "Золотой орел" за 2022 год. Полный список претендентов на награду представлен на сайте Академии. В категории "Лучший фильм" значатся "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука, "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого, "Сердце пармы" Антона Мегердичева, "Чемпион мира" Алексея Сидорова. "Лучший телевизионный сериал" будут выбирать между "Алиби" Нурбека Эгена, "Елизаветой" Дмитрия Иосифова, "Исправлением и наказанием" Анны Пармас. В номинации "Лучший сериал онлайн платформ" числятся "Ваша честь" Константина Статского, "Нулевой пациент" Евгения Стычкина и Сергея Трофимова, а также "Художник" Тимура Алпатова. На награду за режиссерскую работу претендуют Петр Тодоровский ("Здоровый человек"), Андрей Кравчук ("Петр I. Последний царь и первый император"), Алексей Сидоров ("Чемпион мира"). За женскую роль в кино номинированы Ирина Старшенбаум ("Здоровый человек"), Дарья Жовнер ("Первый Оскар"), Елена Ербакова ("Сердце пармы"). В категории "Лучшая женская роль на телевидении" представлены Ольга Сутулова ("Алиби"), Юлия Хлынина ("Елизавета"), Анна Михалкова ("Исправление и наказание"). "Лучшую актрису онлайн сериала" выберут между Анной Михалковой ("Алиса не может ждать"), Анной Слю ("Выжившие"), Светланой Ивановой ("Собор"). За мужскую роль в кино выделили Никиту Ефремова ("Здоровый человек"), Антона Момота ("Первый Оскар"), Ивана Янковского ("Чемпион мира"). В категории "Лучшая мужская роль на телевидении" упоминаются Евгений Стычкин ("Алиби"), Александр Балуев ("Елизавета"), Игорь Петренко ("Начальник разведки"). "Лучшим актером онлайн сериала" станет кто-то из следующего списка: Олег Меньшиков ("Ваша честь"), Никита Ефремов ("Нулевой пациент"), Александр Горбатов ("Художник"). Лауреатов назовут 27 января 2023 года.

https://ria.ru/20221111/serdtseparmy-1830758963.html

https://ria.ru/20220829/elizaveta-1812404043.html

https://ria.ru/20211222/premiere-1764998948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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