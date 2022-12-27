https://ria.ru/20221227/zolotoyorel-1841575832.html
Объявлен шорт-лист номинантов кинопремии "Золотой орел"
Объявлен шорт-лист номинантов кинопремии "Золотой орел" - РИА Новости, 27.12.2022
Объявлен шорт-лист номинантов кинопремии "Золотой орел"
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов премии "Золотой орел" за 2022 год. Полный список претендентов на награду... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T09:01
2022-12-27T09:01
2022-12-27T11:17
культура
новости культуры
кино и сериалы
золотой орел (премия)
что посмотреть
петр тодоровский
россия
сергей мокрицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591193716_0:759:2047:1910_1920x0_80_0_0_88a906754a5f1a03743ff590e400e38f.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов премии "Золотой орел" за 2022 год. Полный список претендентов на награду представлен на сайте Академии. В категории "Лучший фильм" значатся "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука, "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого, "Сердце пармы" Антона Мегердичева, "Чемпион мира" Алексея Сидорова. "Лучший телевизионный сериал" будут выбирать между "Алиби" Нурбека Эгена, "Елизаветой" Дмитрия Иосифова, "Исправлением и наказанием" Анны Пармас. В номинации "Лучший сериал онлайн платформ" числятся "Ваша честь" Константина Статского, "Нулевой пациент" Евгения Стычкина и Сергея Трофимова, а также "Художник" Тимура Алпатова. На награду за режиссерскую работу претендуют Петр Тодоровский ("Здоровый человек"), Андрей Кравчук ("Петр I. Последний царь и первый император"), Алексей Сидоров ("Чемпион мира"). За женскую роль в кино номинированы Ирина Старшенбаум ("Здоровый человек"), Дарья Жовнер ("Первый Оскар"), Елена Ербакова ("Сердце пармы"). В категории "Лучшая женская роль на телевидении" представлены Ольга Сутулова ("Алиби"), Юлия Хлынина ("Елизавета"), Анна Михалкова ("Исправление и наказание"). "Лучшую актрису онлайн сериала" выберут между Анной Михалковой ("Алиса не может ждать"), Анной Слю ("Выжившие"), Светланой Ивановой ("Собор"). За мужскую роль в кино выделили Никиту Ефремова ("Здоровый человек"), Антона Момота ("Первый Оскар"), Ивана Янковского ("Чемпион мира"). В категории "Лучшая мужская роль на телевидении" упоминаются Евгений Стычкин ("Алиби"), Александр Балуев ("Елизавета"), Игорь Петренко ("Начальник разведки"). "Лучшим актером онлайн сериала" станет кто-то из следующего списка: Олег Меньшиков ("Ваша честь"), Никита Ефремов ("Нулевой пациент"), Александр Горбатов ("Художник"). Лауреатов назовут 27 января 2023 года.
https://ria.ru/20221111/serdtseparmy-1830758963.html
https://ria.ru/20220829/elizaveta-1812404043.html
https://ria.ru/20211222/premiere-1764998948.html
https://ria.ru/20220519/kino-1789275068.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591193716_0:567:2047:2102_1920x0_80_0_0_c39b2363412b349dd4cb78fb6de58519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, золотой орел (премия), что посмотреть , петр тодоровский, россия, сергей мокрицкий, анна пармас, евгений стычкин, анна михалкова, олег меньшиков
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Золотой Орел (премия), что посмотреть , Петр Тодоровский, Россия, Сергей Мокрицкий, Анна Пармас, Евгений Стычкин, Анна Михалкова, Олег Меньшиков
09:01 27.12.2022 (обновлено: 11:17 27.12.2022)
Объявлен шорт-лист номинантов кинопремии "Золотой орел"
Фильм "Сердце пармы" стал одним из номинантов на кинопремию "Золотой Орел"
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов премии "Золотой орел" за 2022 год. Полный список претендентов на награду представлен
на сайте Академии.
В категории "Лучший фильм" значатся "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука, "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого, "Сердце пармы" Антона Мегердичева, "Чемпион мира" Алексея Сидорова.
"Лучший телевизионный сериал" будут выбирать между "Алиби" Нурбека Эгена, "Елизаветой" Дмитрия Иосифова, "Исправлением и наказанием" Анны Пармас.
В номинации "Лучший сериал онлайн платформ" числятся "Ваша честь" Константина Статского, "Нулевой пациент" Евгения Стычкина и Сергея Трофимова, а также "Художник" Тимура Алпатова.
На награду за режиссерскую работу претендуют Петр Тодоровский ("Здоровый человек"), Андрей Кравчук ("Петр I. Последний царь и первый император"), Алексей Сидоров ("Чемпион мира").
За женскую роль в кино номинированы Ирина Старшенбаум ("Здоровый человек"), Дарья Жовнер ("Первый Оскар"), Елена Ербакова ("Сердце пармы").
В категории "Лучшая женская роль на телевидении" представлены Ольга Сутулова ("Алиби"), Юлия Хлынина ("Елизавета"), Анна Михалкова ("Исправление и наказание").
"Лучшую актрису онлайн сериала" выберут между Анной Михалковой ("Алиса не может ждать"), Анной Слю ("Выжившие"), Светланой Ивановой ("Собор").
За мужскую роль в кино выделили Никиту Ефремова ("Здоровый человек"), Антона Момота ("Первый Оскар"), Ивана Янковского ("Чемпион мира").
В категории "Лучшая мужская роль на телевидении" упоминаются Евгений Стычкин ("Алиби"), Александр Балуев ("Елизавета"), Игорь Петренко ("Начальник разведки").
"Лучшим актером онлайн сериала" станет кто-то из следующего списка: Олег Меньшиков ("Ваша честь"), Никита Ефремов ("Нулевой пациент"), Александр Горбатов ("Художник").
Лауреатов назовут 27 января 2023 года.