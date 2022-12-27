14:26 27.12.2022 (обновлено: 14:31 27.12.2022)
Депутат Журова назвала условия для возобновления диалога Киева и Москвы
Депутат Журова: убедивший Зеленского принять условия России станет миротворцем
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСветлана Журова в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Светлана Журова в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила Lenta.ru, что убедивший украинскую сторону принять российские условия для переговоров станет миротворцем.
Депутат заметила, что несколько попыток повторно усадить Украину за стол переговоров со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не увенчались успехом.
Журова подчеркнула, что Россия готова к возобновлению диалога с Украиной, однако Киев упорно предъявляет неприемлемые требования.
"В итоге тот, кто убедит украинскую сторону принять наши условия, тот и будет миротворцем. Этот человек должен убедить Украину. Нас ни в чем убеждать не надо. Я не думаю, что самая большая проблема в том, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Вопрос в том, чтобы убедить Зеленского в том, что он не должен говорить того, что говорит сейчас", — заявила Журова.
Ранее глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООНс генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на заявления Кулебы заметил, что "саммит мира" без участия в нем России невозможен.