https://ria.ru/20221227/zhurova-1841653489.html

Депутат Журова назвала условия для возобновления диалога Киева и Москвы

Депутат Журова назвала условия для возобновления диалога Киева и Москвы - РИА Новости, 27.12.2022

Депутат Журова назвала условия для возобновления диалога Киева и Москвы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила Lenta.ru, что убедивший украинскую сторону принять российские условия для... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:26

2022-12-27T14:26

2022-12-27T14:31

в мире

светлана журова

дмитрий кулеба

эммануэль макрон

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила Lenta.ru, что убедивший украинскую сторону принять российские условия для переговоров станет миротворцем.Депутат заметила, что несколько попыток повторно усадить Украину за стол переговоров со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не увенчались успехом.Журова подчеркнула, что Россия готова к возобновлению диалога с Украиной, однако Киев упорно предъявляет неприемлемые требования.Ранее глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООНс генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на заявления Кулебы заметил, что "саммит мира" без участия в нем России невозможен.

https://ria.ru/20221227/ukraina-1841623994.html

https://ria.ru/20221227/ukraina-1841596260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, светлана журова, дмитрий кулеба, эммануэль макрон, украина, россия, киев, оон, госдума рф