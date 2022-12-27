https://ria.ru/20221227/zelenskiy-1841682486.html

СМИ: Зеленский подал сигнал бедствия Байдену

СМИ: Зеленский подал сигнал бедствия Байдену - РИА Новости, 27.12.2022

СМИ: Зеленский подал сигнал бедствия Байдену

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом была сигналом бедствия перед разгромом ВСУ, пишет... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:21

2022-12-27T15:21

2022-12-27T15:24

политика

владимир зеленский

джо байден

украина

вооруженные силы украины

киев

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом была сигналом бедствия перед разгромом ВСУ, пишет обозреватель Al Mayadeen Аммар Брахми.Колумнист напомнил, что российские военные ликвидировали комплексы противовоздушной обороны ВСУ, что грозит масштабным поражением Киеву, поэтому Зеленский срочно полетел в Вашингтон за дополнительной помощью.Брахми также отметил высокий уровень профессионализма личного состава Вооруженных сил России, который вступил в борьбу не с украинской армией, а со всем военным, экономическим и промышленным потенциалом Запада.На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221225/zelenskiy-1841240456.html

https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841125622.html

украина

киев

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политика, владимир зеленский, джо байден, украина, вооруженные силы украины, киев, вашингтон (штат)