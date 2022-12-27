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СМИ: Зеленский подал сигнал бедствия Байдену - РИА Новости, 27.12.2022
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СМИ: Зеленский подал сигнал бедствия Байдену
СМИ: Зеленский подал сигнал бедствия Байдену - РИА Новости, 27.12.2022
СМИ: Зеленский подал сигнал бедствия Байдену
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом была сигналом бедствия перед разгромом ВСУ, пишет... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:21
2022-12-27T15:24
политика
владимир зеленский
джо байден
украина
вооруженные силы украины
киев
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом была сигналом бедствия перед разгромом ВСУ, пишет обозреватель Al Mayadeen Аммар Брахми.Колумнист напомнил, что российские военные ликвидировали комплексы противовоздушной обороны ВСУ, что грозит масштабным поражением Киеву, поэтому Зеленский срочно полетел в Вашингтон за дополнительной помощью.Брахми также отметил высокий уровень профессионализма личного состава Вооруженных сил России, который вступил в борьбу не с украинской армией, а со всем военным, экономическим и промышленным потенциалом Запада.На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221225/zelenskiy-1841240456.html
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украина
киев
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политика, владимир зеленский, джо байден, украина, вооруженные силы украины, киев, вашингтон (штат)
Политика, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Вашингтон (штат)
15:21 27.12.2022 (обновлено: 15:24 27.12.2022)
 
СМИ: Зеленский подал сигнал бедствия Байдену

Al Mayadeen: визит Зеленского в США был сигналом бедствия перед разгромом украинской армии

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом была сигналом бедствия перед разгромом ВСУ, пишет обозреватель Al Mayadeen Аммар Брахми.
"Это обычный, рядовой визит? Конечно нет. <…> Он является последним сигналом SOS перед неизбежным поражением украинской армии", — спрогнозировал автор.
Колумнист напомнил, что российские военные ликвидировали комплексы противовоздушной обороны ВСУ, что грозит масштабным поражением Киеву, поэтому Зеленский срочно полетел в Вашингтон за дополнительной помощью.
Брахми также отметил высокий уровень профессионализма личного состава Вооруженных сил России, который вступил в борьбу не с украинской армией, а со всем военным, экономическим и промышленным потенциалом Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рождественского поздравления - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
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СМИ: Зеленский в рождественском обращении намекнул на мрачную судьбу Киева
На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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ПолитикаВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевВашингтон (штат)
 
 
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