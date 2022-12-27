15:21 27.12.2022 (обновлено: 15:24 27.12.2022)
СМИ: Зеленский подал сигнал бедствия Байдену
Al Mayadeen: визит Зеленского в США был сигналом бедствия перед разгромом украинской армии
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом была сигналом бедствия перед разгромом ВСУ, пишет обозреватель Al Mayadeen Аммар Брахми.
"Это обычный, рядовой визит? Конечно нет. <…> Он является последним сигналом SOS перед неизбежным поражением украинской армии", — спрогнозировал автор.
Брахми также отметил высокий уровень профессионализма личного состава Вооруженных сил России, который вступил в борьбу не с украинской армией, а со всем военным, экономическим и промышленным потенциалом Запада.
На прошлой неделе Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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