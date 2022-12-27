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Правящую партию Молдавии призвали воздержаться от воинственных заявлений - РИА Новости, 27.12.2022
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Правящую партию Молдавии призвали воздержаться от воинственных заявлений
Правящую партию Молдавии призвали воздержаться от воинственных заявлений - РИА Новости, 27.12.2022
Правящую партию Молдавии призвали воздержаться от воинственных заявлений
Экс-премьер Молдавии, глава Партии развития и объединения Ион Кику обратился к руководству правящей в стране партии "Действие и солидарность" с просьбой... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:22
2022-12-27T12:22
в мире
ион кику
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, глава Партии развития и объединения Ион Кику обратился к руководству правящей в стране партии "Действие и солидарность" с просьбой воздержаться от воинственных заявлений. Спикер парламента Молдавии, глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил в понедельник, что считает невозможным и непростительным сохранение нейтралитета на фоне событий в регионе. "Мы слышим все больше и больше воинственных заявлений от лидеров партии "Действие и солидарность", создается впечатление, что они не знают, какие ужасы может принести война... Гросу, война - это не игра в тетрис. Не забывайте об этом", - написал Кику в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская организация). Он выразил уверенность, что в этом году власти даже не проверили состояние бомбоубежищ для защиты гражданского населения в случае воздушной атаки. Также экс-премьер полагает, что власти не обсуждали свои воинственные планы с военными национальной армии. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221227/moldaviya-1841544172.html
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в мире, ион кику, игорь гросу, молдавия, россия, нато
В мире, Ион Кику, Игорь Гросу, Молдавия, Россия, НАТО
12:22 27.12.2022
 
Правящую партию Молдавии призвали воздержаться от воинственных заявлений

Экс-премьер Молдавии Кику призвал правящую партию воздержаться от воинственных заявлений

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, глава Партии развития и объединения Ион Кику обратился к руководству правящей в стране партии "Действие и солидарность" с просьбой воздержаться от воинственных заявлений.
Спикер парламента Молдавии, глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил в понедельник, что считает невозможным и непростительным сохранение нейтралитета на фоне событий в регионе.
Спикер парламента Молдавии и генеральный секретарь партии Действие и Солидарность Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
03:00
Спикер парламента Молдавии заявил, что не видит угрозы со стороны России
"Мы слышим все больше и больше воинственных заявлений от лидеров партии "Действие и солидарность", создается впечатление, что они не знают, какие ужасы может принести война... Гросу, война - это не игра в тетрис. Не забывайте об этом", - написал Кику в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская организация).
Он выразил уверенность, что в этом году власти даже не проверили состояние бомбоубежищ для защиты гражданского населения в случае воздушной атаки. Также экс-премьер полагает, что власти не обсуждали свои воинственные планы с военными национальной армии.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 13:54
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в установлении диктатуры
 
В миреИон КикуИгорь ГросуМолдавияРоссияНАТО
 
 
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