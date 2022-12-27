https://ria.ru/20221227/yasinovataya-1841758640.html

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР десять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 27.12.2022

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР десять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:30

2022-12-27T19:30

2022-12-27T19:30

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841604980.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины