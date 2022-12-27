https://ria.ru/20221227/yasinovataya-1841758640.html
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 27.12.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:30
2022-12-27T19:30
2022-12-27T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:435:2868:2048_1920x0_80_0_0_6c819cbd18164d849a448d83b6aa171f.jpg
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841604980.html
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР десять ракет из РСЗО
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО