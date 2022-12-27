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Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 27.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/yasinovataya-1841758640.html
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 27.12.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:30
2022-12-27T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841604980.html
ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
19:30 27.12.2022
 
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР десять ракет из РСЗО

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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