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Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда натовского калибра - РИА Новости, 27.12.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:08
2022-12-27T17:08
2022-12-27T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841604980.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре снаряда натовского калибра