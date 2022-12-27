https://ria.ru/20221227/yasinovataya-1841716794.html

Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда натовского калибра - РИА Новости, 27.12.2022

Украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:08

2022-12-27T17:08

2022-12-27T17:08

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841604980.html

ясиноватая

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины