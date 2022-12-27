https://ria.ru/20221227/yasinovataya-1841683547.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 27.12.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:25

2022-12-27T15:25

2022-12-27T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. О последствиях пока не сообщается. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841668496.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина