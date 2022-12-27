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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 27.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/yasinovataya-1841683547.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 27.12.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:25
2022-12-27T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. О последствиях пока не сообщается. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841668496.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина
15:25 27.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
О последствиях пока не сообщается.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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