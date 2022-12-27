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Минприроды намерено провести ревизию ресурсов углеводородов в Якутии - РИА Новости, 27.12.2022
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Минприроды намерено провести ревизию ресурсов углеводородов в Якутии
Минприроды намерено провести ревизию ресурсов углеводородов в Якутии - РИА Новости, 27.12.2022
Минприроды намерено провести ревизию ресурсов углеводородов в Якутии
Минприроды РФ намерено провести ревизию ресурсной углеводородной базы в Якутии, в частности, это касается газа, заявил глава ведомства Александр Козлов. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T16:25
2022-12-27T16:25
экономика
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минприроды РФ намерено провести ревизию ресурсной углеводородной базы в Якутии, в частности, это касается газа, заявил глава ведомства Александр Козлов. "Мы сегодня приняли решение о том, что в Якутии пройдем с нашими геологоразведочными партиями и сделаем так, чтобы все, что там связано с углеводородами, особенно с газом, нам было известно и понятно. Чтобы там появилась не одна ветка (газопроводов - ред.), две, пять, пятнадцать пусть будет. Но зато это гарантированные доходы нашей страны и гарантированный сбыт такому крупному партнеру (как Китай - ред.)", - сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия 24". Министр отметил, что государство определило приоритетным в геологоразведке, в частности, в отношении углеводородов, стремление быть ближе к будущим потребителям и транспортной инфраструктуре. Он привел в пример недавний запуск Ковыктинского газового месторождения в Иркутской области, с которого газ сразу будет идти в Китай по "Силе Сибири". По территории Якутии также проходит этот газопровод. "Переориентация отечественных нефтяных и газовых компаний на новые альтернативные рынки сбыта неприсоединившихся к санкциям стран (Азиатско-Тихоокеанского региона) должно привести к активизации геологоразведочных работ в Восточной Сибири и на шельфе Охотского моря, росту инвестиций в развитие минерально-сырьевых центров, близких к рынкам реализации углеводородного сырья", - прокомментировали журналистам в Минприроды.
https://ria.ru/20221207/lavrov-1837018103.html
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россия
республика саха (якутия)
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экономика, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), республика саха (якутия)
Экономика, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Республика Саха (Якутия)
16:25 27.12.2022
 
Минприроды намерено провести ревизию ресурсов углеводородов в Якутии

Минприроды намерено провести ревизию ресурсов углеводородов в Якутии, в частности газа

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в медиабанкВид на окрестности Якутска из вертолета
Вид на окрестности Якутска из вертолета - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на окрестности Якутска из вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минприроды РФ намерено провести ревизию ресурсной углеводородной базы в Якутии, в частности, это касается газа, заявил глава ведомства Александр Козлов.
"Мы сегодня приняли решение о том, что в Якутии пройдем с нашими геологоразведочными партиями и сделаем так, чтобы все, что там связано с углеводородами, особенно с газом, нам было известно и понятно. Чтобы там появилась не одна ветка (газопроводов - ред.), две, пять, пятнадцать пусть будет. Но зато это гарантированные доходы нашей страны и гарантированный сбыт такому крупному партнеру (как Китай - ред.)", - сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Переориентация отечественных нефтяных и газовых компаний на новые альтернативные рынки сбыта неприсоединившихся к санкциям стран (Азиатско-Тихоокеанского региона) должно привести к активизации геологоразведочных работ в Восточной Сибири и на шельфе Охотского моря, росту инвестиций в развитие минерально-сырьевых центров, близких к рынкам реализации углеводородного сырья", - прокомментировали журналистам в Минприроды.
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