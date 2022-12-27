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Французы подняли на смех Украину из-за попытки выгнать Россию из ООН - РИА Новости, 27.12.2022
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Французы подняли на смех Украину из-за попытки выгнать Россию из ООН
Французы подняли на смех Украину из-за попытки выгнать Россию из ООН - РИА Новости, 27.12.2022
Французы подняли на смех Украину из-за попытки выгнать Россию из ООН
Читатели французской газеты Le Parisien высмеяли предложение МИД Украины лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T02:23
2022-12-27T04:35
в мире
россия
украина
москва
оон
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Parisien высмеяли предложение МИД Украины лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.Ранее в понедельник украинский МИД призвал членов ООН лишить Россию кресла в Совете Безопасности организации и исключить Россию из ООН в целом, заявив, что Москва после распада СССР якобы заняла место постоянного члена СБ в обход процедур, установленных Уставом организацииФранцузские читатели отнеслись к предложению Киева критически.“Поведение экстремистов, захвативших власть в Киеве в 2014 году, в конечном итоге может быть замечено за пределами Русского мира. Требовать исключения страны из ООН — типичная эксцентричность, исходящая от режима, который сам заслуживает выдворения из этой организации”, – отреагировал комментатор с ником MarcM756.“Скорее следует исключить Украину из ООН”, – поддержал его scaramouche.“Нам плевать на Украину и ее клоуна”, – заметил AngeloA810.“Долой этого Зеленского. За кого он себя принимает, этот мошенник”, – заявил Bjf75.После начала российской спецоперации на Украине в странах Запада периодически звучат призывы исключить Москву из Совета Безопасности ООН. Между тем, участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза требуется поправка в устав ООН. Согласно этому документу, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.
https://ria.ru/20221226/kuleba-1841327844.html
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в мире, россия, украина, москва, оон
В мире, Россия, Украина, Москва, ООН
02:23 27.12.2022 (обновлено: 04:35 27.12.2022)
 
Французы подняли на смех Украину из-за попытки выгнать Россию из ООН

Читатели Le Parisien высмеяли призыв МИД Украины исключить Россию из Совбеза ООН

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Parisien высмеяли предложение МИД Украины лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Ранее в понедельник украинский МИД призвал членов ООН лишить Россию кресла в Совете Безопасности организации и исключить Россию из ООН в целом, заявив, что Москва после распада СССР якобы заняла место постоянного члена СБ в обход процедур, установленных Уставом организации
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 11:49
Глава МИД Украины захотел исключить Россию из Совбеза ООН
Французские читатели отнеслись к предложению Киева критически.
“Поведение экстремистов, захвативших власть в Киеве в 2014 году, в конечном итоге может быть замечено за пределами Русского мира. Требовать исключения страны из ООН — типичная эксцентричность, исходящая от режима, который сам заслуживает выдворения из этой организации”, – отреагировал комментатор с ником MarcM756.
“Скорее следует исключить Украину из ООН”, – поддержал его scaramouche.
“Исключить Россию из ООН… ну, посмотрим! Этот клоун Зеленский хочет заставить Россию замолчать, и мы понимаем, почему!” – сыронизировал Sentenza1966.
“Нам плевать на Украину и ее клоуна”, – заметил AngeloA810.
“Долой этого Зеленского. За кого он себя принимает, этот мошенник”, – заявил Bjf75.
После начала российской спецоперации на Украине в странах Запада периодически звучат призывы исключить Москву из Совета Безопасности ООН. Между тем, участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза требуется поправка в устав ООН. Согласно этому документу, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 18:49В мире
МИД Украины призвал исключить Россию из ООН
 
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