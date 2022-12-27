https://ria.ru/20221227/vysmeyali-1841543165.html

Французы подняли на смех Украину из-за попытки выгнать Россию из ООН

Французы подняли на смех Украину из-за попытки выгнать Россию из ООН - РИА Новости, 27.12.2022

Французы подняли на смех Украину из-за попытки выгнать Россию из ООН

Читатели французской газеты Le Parisien высмеяли предложение МИД Украины лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T02:23

2022-12-27T02:23

2022-12-27T04:35

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Parisien высмеяли предложение МИД Украины лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.Ранее в понедельник украинский МИД призвал членов ООН лишить Россию кресла в Совете Безопасности организации и исключить Россию из ООН в целом, заявив, что Москва после распада СССР якобы заняла место постоянного члена СБ в обход процедур, установленных Уставом организацииФранцузские читатели отнеслись к предложению Киева критически.“Поведение экстремистов, захвативших власть в Киеве в 2014 году, в конечном итоге может быть замечено за пределами Русского мира. Требовать исключения страны из ООН — типичная эксцентричность, исходящая от режима, который сам заслуживает выдворения из этой организации”, – отреагировал комментатор с ником MarcM756.“Скорее следует исключить Украину из ООН”, – поддержал его scaramouche.“Нам плевать на Украину и ее клоуна”, – заметил AngeloA810.“Долой этого Зеленского. За кого он себя принимает, этот мошенник”, – заявил Bjf75.После начала российской спецоперации на Украине в странах Запада периодически звучат призывы исключить Москву из Совета Безопасности ООН. Между тем, участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза требуется поправка в устав ООН. Согласно этому документу, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.

https://ria.ru/20221226/kuleba-1841327844.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221226/oon-1841495567.html

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