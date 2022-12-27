https://ria.ru/20221227/vsu-1841667722.html

ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 27.12.2022

ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 70 украинских военных и 6 единиц техники в районе Пречистовки и Успеновки в ДНР, сообщили во... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:46

2022-12-27T14:46

2022-12-27T14:52

специальная военная операция на украине

россия

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 70 украинских военных и 6 единиц техники в районе Пречистовки и Успеновки в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Успеновка Донецкой народной республики за сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, в мире, донецкая народная республика