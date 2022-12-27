https://ria.ru/20221227/vsu-1841667722.html
ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 27.12.2022
ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 70 украинских военных и 6 единиц техники в районе Пречистовки и Успеновки в ДНР, сообщили во... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:46
2022-12-27T14:46
2022-12-27T14:52
специальная военная операция на украине
россия
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили более 70 украинских военных и 6 единиц техники в районе Пречистовки и Успеновки в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Успеновка Донецкой народной республики за сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика
14:46 27.12.2022 (обновлено: 14:52 27.12.2022)
ВС России уничтожили более 70 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 70 украинских военных на Южнодонецком направлении