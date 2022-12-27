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Липецкие строители завершают восстановление 24 домов в Мариуполе - РИА Новости, 27.12.2022
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Липецкая область
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Липецкие строители завершают восстановление 24 домов в Мариуполе
Липецкие строители завершают восстановление 24 домов в Мариуполе - РИА Новости, 27.12.2022
Липецкие строители завершают восстановление 24 домов в Мариуполе
Более тысячи семей в Мариуполе встретят 2023 год в комфортных условиях, фонд капитального ремонта Липецкой области завершает работы по восстановлению домов в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T10:23
2022-12-27T10:23
липецкая область
игорь артамонов
мариуполь
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ЛИПЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Более тысячи семей в Мариуполе встретят 2023 год в комфортных условиях, фонд капитального ремонта Липецкой области завершает работы по восстановлению домов в городе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Про его словам, до конца декабря тепловой контур планируют закрыть в 24 домах.Артамонов отметил, что также липецкие специалисты ремонтируют детский сад, школу и технический лицей. Ожидается, что в начале следующего учебного года эти учреждения смогут вновь принимать детей."Наши строители провели большую работу по восстановлению новых российских регионов. Поддержка со стороны Липецкой области обязательно продолжится. Общими усилиями мы поможем жителям Донбасса вернуться к нормальной жизни", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221213/teatr-1838379612.html
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игорь артамонов, мариуполь
Липецкая область, Игорь Артамонов, Мариуполь
10:23 27.12.2022
 

Липецкие строители завершают восстановление 24 домов в Мариуполе

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Более тысячи семей в Мариуполе встретят 2023 год в комфортных условиях, фонд капитального ремонта Липецкой области завершает работы по восстановлению домов в городе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Про его словам, до конца декабря тепловой контур планируют закрыть в 24 домах.
Артамонов отметил, что также липецкие специалисты ремонтируют детский сад, школу и технический лицей. Ожидается, что в начале следующего учебного года эти учреждения смогут вновь принимать детей.
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"Наши строители провели большую работу по восстановлению новых российских регионов. Поддержка со стороны Липецкой области обязательно продолжится. Общими усилиями мы поможем жителям Донбасса вернуться к нормальной жизни", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМариуполь
 
 
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