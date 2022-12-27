https://ria.ru/20221227/vosstanovlenie-1841571115.html

Липецкие строители завершают восстановление 24 домов в Мариуполе

Липецкие строители завершают восстановление 24 домов в Мариуполе - РИА Новости, 27.12.2022

Липецкие строители завершают восстановление 24 домов в Мариуполе

Более тысячи семей в Мариуполе встретят 2023 год в комфортных условиях, фонд капитального ремонта Липецкой области завершает работы по восстановлению домов в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T10:23

2022-12-27T10:23

2022-12-27T10:23

липецкая область

игорь артамонов

мариуполь

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ЛИПЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Более тысячи семей в Мариуполе встретят 2023 год в комфортных условиях, фонд капитального ремонта Липецкой области завершает работы по восстановлению домов в городе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Про его словам, до конца декабря тепловой контур планируют закрыть в 24 домах.Артамонов отметил, что также липецкие специалисты ремонтируют детский сад, школу и технический лицей. Ожидается, что в начале следующего учебного года эти учреждения смогут вновь принимать детей."Наши строители провели большую работу по восстановлению новых российских регионов. Поддержка со стороны Липецкой области обязательно продолжится. Общими усилиями мы поможем жителям Донбасса вернуться к нормальной жизни", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221213/teatr-1838379612.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, мариуполь