https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона

"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона - РИА Новости, 27.12.2022

"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона

Вашингтон одобрил очередной пакет военной помощи Киеву на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Украина получит много вооружений, в том числе и новые образцы... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T08:00

2022-12-27T08:00

2022-12-27T08:14

специальная военная операция на украине

безопасность

константин сивков

илон маск

валерий залужный

украина

киев

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон одобрил очередной пакет военной помощи Киеву на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Украина получит много вооружений, в том числе и новые образцы. Однако Зеленскому, как пишут СМИ, так и не удалось выпросить желаемое.Где взять снарядыНовый пакет состоит из двух частей. По "Президентской программе передачи вооружений" (PDA) Украине отправят одну батарею ЗРК Patriot с боекомплектом, боеприпасы к РСЗО HIMARS, 500 единиц 155-миллиметровых высокоточных снарядов, 30 минометов различных калибров, 120 легких бронеавтомобилей HMMWV и 37 тяжелых Cougar, шесть грузовиков, противорадиолокационные ракеты HARM, комплекты высокоточных управляемых бомб JDAM, а также гранатометы, стрелковое оружие, мины, приборы ночного видения, бронежилеты и прочую "мелочевку".По "Инициативе содействия безопасности Украины" (USAI) Киеву отдадут в основном артиллерийские и танковые боеприпасы советских калибров.Все это, за исключением ЗРК Patriot и комплектов JDAM, присылали и ранее. Примечательно крайне малое количество 155-миллиметровых боеприпасов, применяемых артиллерией натовского образца — гаубицами M777, Caesar, PzH 2000 и другими. В первую очередь это говорит о том, что страны Запада сами испытывают "снарядный голод". Того, что выделили Украине, по оценкам аналитиков, хватит максимум на полдня.Кроме того, неясно, откуда Пентагон возьмет 115 тысяч снарядов калибра 122 и 152 миллиметра, а также 100 тысяч 125-миллиметровых танковых боеприпасов. Восточноевропейские союзники уже опустошили советские запасы в надежде на западное вооружение.Не хватает самолетовГлавная новинка — ЗРК Patriot. Разработанный в 1970-х, этот комплекс по тактико-техническим характеристикам близок к С-300, который у Киева имеется.Как показал опыт применения в Саудовской Аравии, "Пэтриоты" не лучшим образом противостоят малоразмерным БПЛА. К тому же одной батареей большую территорию от ударов с воздуха не прикроешь."В лучшем случае поставят образцы из собственного арсенала с дальностью 150 километров, — считает военный эксперт Константин Сивков. — Экспортный же вариант бьет только на 80. И это будет очень ценный подарок для российских войск, которые изучат все режимы работы и создадут эффективные средства противодействия".Не особо помогут, полагает он, и комплекты JDAM, превращающие свободнопадающую бомбу в высокоточную и управляемую. У ВСУ осталось мало самолетов, способных на бомбометание. А использовать для этого вертолеты и штурмовики нецелесообразно — тут же собьют.Ключевое звеноКуда интереснее новость о скорой отправке десяти тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. На днях газета The Washington Post рассказала, как именно аппаратура Илона Маска помогает ВСУ. Starlink — низовое звено современной системы управления боем от американской компании Palantir. Эффективность разработчики без ложной скромности сравнивают с тактическим ядерным оружием.Разведывательно-ударный контур позволяет максимально быстро реализовать цепочку действий: получение, отбор и интеграция данных. Затем — автоматизированное выделение и выбор целей, средств поражения, удар. И контроль результата камерой беспилотника. Информацию с поля боя система получает из десятков источников. В результате войска располагают подробными сведениями о ситуации за линией фронта, передвижениях противника и местах дислокации."Старлинк" играет важнейшую роль. Через терминалы высокоскоростного спутникового интернета первичные данные попадают в общий банк данных, а обратно получают тактическую информацию и расчеты для стрельбы. Все максимально автоматизировано.С одной стороны, эта система управления боем значительно повысила тактические возможности ВСУ, но с другой — обнажила уязвимости. Если российским войскам удастся лишить украинскую армию доступа к Starlink, это обернется для Киева катастрофой.Кроме того, ориентированная на высокоскоростной интернет система применяется в основном в кадровых профессиональных частях. Мобилизованные и тероборона, по словам военнослужащих ДНР, таким хай-теком не избалованы.Запросы ЗеленскогоАмериканская система управления боем бесполезна, если у оператора не хватает сил и средств на земле. Не секрет, что ВСУ понесли тяжелейшие потери в бронетехнике и артиллерии. Советские запасы во многом исчерпаны, как и склады восточноевропейских союзников Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью изданию The Economist, что украинской армии для победы необходимо 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.Однако страны НАТО не торопятся давать все, что требует киевский режим. Запросы командования превышают наличный парк бронетехники многих европейских союзников Вашингтона. И они крайне неохотно расстаются даже с устаревшими образцами.Так, Германия под различными предлогами с лета оттягивает передачу Киеву танков Leopard 1, принятых на вооружение еще в 1966-м. О гораздо более современных Leopard 2 и речи нет: у самого бундесвера меньше 300 единиц.Да и в США не желают ослаблять собственную армию ради Украины. Например, по информации издания Politico, Зеленский во время визита в Белый дом выпрашивал у Байдена разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью 300 километров. И то и другое позволит наносить удары вглубь российской территории. "Игл" улетает на 350-400 километров. Запущенный из Харькова дрон может дотянуть до Воронежа и Липецка.Но Зеленский это не получил. Как и американские истребители. В Вашингтоне все же опасаются реакции Москвы. Готовность Белого дома повышать ставки напрямую зависит от ситуации на фронте. Если российская армия добьется прогресса в зимнюю кампанию, масштабы военной поддержки киевского режима могут снизиться.

https://ria.ru/20221225/tanki-1841209429.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221220/starlink-1839959895.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/zaluzhnyy-1838969913.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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