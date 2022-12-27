https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html
"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона
"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона - РИА Новости, 27.12.2022
"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона
Вашингтон одобрил очередной пакет военной помощи Киеву на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Украина получит много вооружений, в том числе и новые образцы... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T08:00
2022-12-27T08:00
2022-12-27T08:14
специальная военная операция на украине
безопасность
константин сивков
илон маск
валерий залужный
украина
киев
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон одобрил очередной пакет военной помощи Киеву на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Украина получит много вооружений, в том числе и новые образцы. Однако Зеленскому, как пишут СМИ, так и не удалось выпросить желаемое.Где взять снарядыНовый пакет состоит из двух частей. По "Президентской программе передачи вооружений" (PDA) Украине отправят одну батарею ЗРК Patriot с боекомплектом, боеприпасы к РСЗО HIMARS, 500 единиц 155-миллиметровых высокоточных снарядов, 30 минометов различных калибров, 120 легких бронеавтомобилей HMMWV и 37 тяжелых Cougar, шесть грузовиков, противорадиолокационные ракеты HARM, комплекты высокоточных управляемых бомб JDAM, а также гранатометы, стрелковое оружие, мины, приборы ночного видения, бронежилеты и прочую "мелочевку".По "Инициативе содействия безопасности Украины" (USAI) Киеву отдадут в основном артиллерийские и танковые боеприпасы советских калибров.Все это, за исключением ЗРК Patriot и комплектов JDAM, присылали и ранее. Примечательно крайне малое количество 155-миллиметровых боеприпасов, применяемых артиллерией натовского образца — гаубицами M777, Caesar, PzH 2000 и другими. В первую очередь это говорит о том, что страны Запада сами испытывают "снарядный голод". Того, что выделили Украине, по оценкам аналитиков, хватит максимум на полдня.Кроме того, неясно, откуда Пентагон возьмет 115 тысяч снарядов калибра 122 и 152 миллиметра, а также 100 тысяч 125-миллиметровых танковых боеприпасов. Восточноевропейские союзники уже опустошили советские запасы в надежде на западное вооружение.Не хватает самолетовГлавная новинка — ЗРК Patriot. Разработанный в 1970-х, этот комплекс по тактико-техническим характеристикам близок к С-300, который у Киева имеется.Как показал опыт применения в Саудовской Аравии, "Пэтриоты" не лучшим образом противостоят малоразмерным БПЛА. К тому же одной батареей большую территорию от ударов с воздуха не прикроешь."В лучшем случае поставят образцы из собственного арсенала с дальностью 150 километров, — считает военный эксперт Константин Сивков. — Экспортный же вариант бьет только на 80. И это будет очень ценный подарок для российских войск, которые изучат все режимы работы и создадут эффективные средства противодействия".Не особо помогут, полагает он, и комплекты JDAM, превращающие свободнопадающую бомбу в высокоточную и управляемую. У ВСУ осталось мало самолетов, способных на бомбометание. А использовать для этого вертолеты и штурмовики нецелесообразно — тут же собьют.Ключевое звеноКуда интереснее новость о скорой отправке десяти тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. На днях газета The Washington Post рассказала, как именно аппаратура Илона Маска помогает ВСУ. Starlink — низовое звено современной системы управления боем от американской компании Palantir. Эффективность разработчики без ложной скромности сравнивают с тактическим ядерным оружием.Разведывательно-ударный контур позволяет максимально быстро реализовать цепочку действий: получение, отбор и интеграция данных. Затем — автоматизированное выделение и выбор целей, средств поражения, удар. И контроль результата камерой беспилотника. Информацию с поля боя система получает из десятков источников. В результате войска располагают подробными сведениями о ситуации за линией фронта, передвижениях противника и местах дислокации."Старлинк" играет важнейшую роль. Через терминалы высокоскоростного спутникового интернета первичные данные попадают в общий банк данных, а обратно получают тактическую информацию и расчеты для стрельбы. Все максимально автоматизировано.С одной стороны, эта система управления боем значительно повысила тактические возможности ВСУ, но с другой — обнажила уязвимости. Если российским войскам удастся лишить украинскую армию доступа к Starlink, это обернется для Киева катастрофой.Кроме того, ориентированная на высокоскоростной интернет система применяется в основном в кадровых профессиональных частях. Мобилизованные и тероборона, по словам военнослужащих ДНР, таким хай-теком не избалованы.Запросы ЗеленскогоАмериканская система управления боем бесполезна, если у оператора не хватает сил и средств на земле. Не секрет, что ВСУ понесли тяжелейшие потери в бронетехнике и артиллерии. Советские запасы во многом исчерпаны, как и склады восточноевропейских союзников Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью изданию The Economist, что украинской армии для победы необходимо 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.Однако страны НАТО не торопятся давать все, что требует киевский режим. Запросы командования превышают наличный парк бронетехники многих европейских союзников Вашингтона. И они крайне неохотно расстаются даже с устаревшими образцами.Так, Германия под различными предлогами с лета оттягивает передачу Киеву танков Leopard 1, принятых на вооружение еще в 1966-м. О гораздо более современных Leopard 2 и речи нет: у самого бундесвера меньше 300 единиц.Да и в США не желают ослаблять собственную армию ради Украины. Например, по информации издания Politico, Зеленский во время визита в Белый дом выпрашивал у Байдена разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью 300 километров. И то и другое позволит наносить удары вглубь российской территории. "Игл" улетает на 350-400 километров. Запущенный из Харькова дрон может дотянуть до Воронежа и Липецка.Но Зеленский это не получил. Как и американские истребители. В Вашингтоне все же опасаются реакции Москвы. Готовность Белого дома повышать ставки напрямую зависит от ситуации на фронте. Если российская армия добьется прогресса в зимнюю кампанию, масштабы военной поддержки киевского режима могут снизиться.
https://ria.ru/20221225/tanki-1841209429.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221220/starlink-1839959895.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221215/zaluzhnyy-1838969913.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, константин сивков, илон маск, валерий залужный, украина, киев, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константин Сивков, Илон Маск, Валерий Залужный, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон одобрил очередной пакет военной помощи Киеву на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Украина получит много вооружений, в том числе и новые образцы. Однако Зеленскому, как пишут СМИ, так и не удалось выпросить желаемое.
Новый пакет состоит из двух частей. По "Президентской программе передачи вооружений" (PDA) Украине отправят одну батарею ЗРК Patriot с боекомплектом, боеприпасы к РСЗО HIMARS, 500 единиц 155-миллиметровых высокоточных снарядов, 30 минометов различных калибров, 120 легких бронеавтомобилей HMMWV и 37 тяжелых Cougar, шесть грузовиков, противорадиолокационные ракеты HARM, комплекты высокоточных управляемых бомб JDAM, а также гранатометы, стрелковое оружие, мины, приборы ночного видения, бронежилеты и прочую "мелочевку".
По "Инициативе содействия безопасности Украины" (USAI) Киеву отдадут в основном артиллерийские и танковые боеприпасы советских калибров.
Все это, за исключением ЗРК Patriot и комплектов JDAM, присылали и ранее. Примечательно крайне малое количество 155-миллиметровых боеприпасов, применяемых артиллерией натовского образца — гаубицами M777, Caesar, PzH 2000 и другими. В первую очередь это говорит о том, что страны Запада сами испытывают "снарядный голод". Того, что выделили Украине, по оценкам аналитиков, хватит максимум на полдня.
Кроме того, неясно, откуда Пентагон возьмет 115 тысяч снарядов калибра 122 и 152 миллиметра, а также 100 тысяч 125-миллиметровых танковых боеприпасов. Восточноевропейские союзники уже опустошили советские запасы в надежде на западное вооружение.
Главная новинка — ЗРК Patriot. Разработанный в 1970-х, этот комплекс по тактико-техническим характеристикам близок к С-300, который у Киева имеется.
Как показал опыт применения в Саудовской Аравии, "Пэтриоты" не лучшим образом противостоят малоразмерным БПЛА. К тому же одной батареей большую территорию от ударов с воздуха не прикроешь.
"В лучшем случае поставят образцы из собственного арсенала с дальностью 150 километров, — считает военный эксперт Константин Сивков. — Экспортный же вариант бьет только на 80. И это будет очень ценный подарок для российских войск, которые изучат все режимы работы и создадут эффективные средства противодействия".
Не особо помогут, полагает он, и комплекты JDAM, превращающие свободнопадающую бомбу в высокоточную и управляемую. У ВСУ осталось мало самолетов, способных на бомбометание. А использовать для этого вертолеты и штурмовики нецелесообразно — тут же собьют.
Куда интереснее новость о скорой отправке десяти тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. На днях газета The Washington Post рассказала, как именно аппаратура Илона Маска помогает ВСУ. Starlink — низовое звено современной системы управления боем от американской компании Palantir. Эффективность разработчики без ложной скромности сравнивают с тактическим ядерным оружием.
Разведывательно-ударный контур позволяет максимально быстро реализовать цепочку действий: получение, отбор и интеграция данных. Затем — автоматизированное выделение и выбор целей, средств поражения, удар. И контроль результата камерой беспилотника. Информацию с поля боя система получает из десятков источников. В результате войска располагают подробными сведениями о ситуации за линией фронта, передвижениях противника и местах дислокации.
"Старлинк" играет важнейшую роль. Через терминалы высокоскоростного спутникового интернета первичные данные попадают в общий банк данных, а обратно получают тактическую информацию и расчеты для стрельбы. Все максимально автоматизировано.
С одной стороны, эта система управления боем значительно повысила тактические возможности ВСУ, но с другой — обнажила уязвимости. Если российским войскам удастся лишить украинскую армию доступа к Starlink, это обернется для Киева катастрофой.
Кроме того, ориентированная на высокоскоростной интернет система применяется в основном в кадровых профессиональных частях. Мобилизованные и тероборона, по словам военнослужащих ДНР, таким хай-теком не избалованы.
Американская система управления боем бесполезна, если у оператора не хватает сил и средств на земле. Не секрет, что ВСУ понесли тяжелейшие потери в бронетехнике и артиллерии. Советские запасы во многом исчерпаны, как и склады восточноевропейских союзников Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью изданию The Economist, что украинской армии для победы необходимо 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.
Однако страны НАТО не торопятся давать все, что требует киевский режим. Запросы командования превышают наличный парк бронетехники многих европейских союзников Вашингтона. И они крайне неохотно расстаются даже с устаревшими образцами.
Так, Германия под различными предлогами с лета оттягивает передачу Киеву танков Leopard 1, принятых на вооружение еще в 1966-м. О гораздо более современных Leopard 2 и речи нет: у самого бундесвера меньше 300 единиц.
Да и в США не желают ослаблять собственную армию ради Украины. Например, по информации издания Politico, Зеленский во время визита в Белый дом выпрашивал у Байдена разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью 300 километров. И то и другое позволит наносить удары вглубь российской территории. "Игл" улетает на 350-400 километров. Запущенный из Харькова дрон может дотянуть до Воронежа и Липецка.
Но Зеленский это не получил. Как и американские истребители. В Вашингтоне все же опасаются реакции Москвы. Готовность Белого дома повышать ставки напрямую зависит от ситуации на фронте. Если российская армия добьется прогресса в зимнюю кампанию, масштабы военной поддержки киевского режима могут снизиться.