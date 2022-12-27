Рейтинг@Mail.ru
"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html
"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона
"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона - РИА Новости, 27.12.2022
"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона
Вашингтон одобрил очередной пакет военной помощи Киеву на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Украина получит много вооружений, в том числе и новые образцы... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T08:00
2022-12-27T08:14
специальная военная операция на украине
безопасность
константин сивков
илон маск
валерий залужный
украина
киев
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736227_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_f77343785e5dee0e82ee4605cb3dfaf3.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон одобрил очередной пакет военной помощи Киеву на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Украина получит много вооружений, в том числе и новые образцы. Однако Зеленскому, как пишут СМИ, так и не удалось выпросить желаемое.Где взять снарядыНовый пакет состоит из двух частей. По "Президентской программе передачи вооружений" (PDA) Украине отправят одну батарею ЗРК Patriot с боекомплектом, боеприпасы к РСЗО HIMARS, 500 единиц 155-миллиметровых высокоточных снарядов, 30 минометов различных калибров, 120 легких бронеавтомобилей HMMWV и 37 тяжелых Cougar, шесть грузовиков, противорадиолокационные ракеты HARM, комплекты высокоточных управляемых бомб JDAM, а также гранатометы, стрелковое оружие, мины, приборы ночного видения, бронежилеты и прочую "мелочевку".По "Инициативе содействия безопасности Украины" (USAI) Киеву отдадут в основном артиллерийские и танковые боеприпасы советских калибров.Все это, за исключением ЗРК Patriot и комплектов JDAM, присылали и ранее. Примечательно крайне малое количество 155-миллиметровых боеприпасов, применяемых артиллерией натовского образца — гаубицами M777, Caesar, PzH 2000 и другими. В первую очередь это говорит о том, что страны Запада сами испытывают "снарядный голод". Того, что выделили Украине, по оценкам аналитиков, хватит максимум на полдня.Кроме того, неясно, откуда Пентагон возьмет 115 тысяч снарядов калибра 122 и 152 миллиметра, а также 100 тысяч 125-миллиметровых танковых боеприпасов. Восточноевропейские союзники уже опустошили советские запасы в надежде на западное вооружение.Не хватает самолетовГлавная новинка — ЗРК Patriot. Разработанный в 1970-х, этот комплекс по тактико-техническим характеристикам близок к С-300, который у Киева имеется.Как показал опыт применения в Саудовской Аравии, "Пэтриоты" не лучшим образом противостоят малоразмерным БПЛА. К тому же одной батареей большую территорию от ударов с воздуха не прикроешь."В лучшем случае поставят образцы из собственного арсенала с дальностью 150 километров, — считает военный эксперт Константин Сивков. — Экспортный же вариант бьет только на 80. И это будет очень ценный подарок для российских войск, которые изучат все режимы работы и создадут эффективные средства противодействия".Не особо помогут, полагает он, и комплекты JDAM, превращающие свободнопадающую бомбу в высокоточную и управляемую. У ВСУ осталось мало самолетов, способных на бомбометание. А использовать для этого вертолеты и штурмовики нецелесообразно — тут же собьют.Ключевое звеноКуда интереснее новость о скорой отправке десяти тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. На днях газета The Washington Post рассказала, как именно аппаратура Илона Маска помогает ВСУ. Starlink — низовое звено современной системы управления боем от американской компании Palantir. Эффективность разработчики без ложной скромности сравнивают с тактическим ядерным оружием.Разведывательно-ударный контур позволяет максимально быстро реализовать цепочку действий: получение, отбор и интеграция данных. Затем — автоматизированное выделение и выбор целей, средств поражения, удар. И контроль результата камерой беспилотника. Информацию с поля боя система получает из десятков источников. В результате войска располагают подробными сведениями о ситуации за линией фронта, передвижениях противника и местах дислокации."Старлинк" играет важнейшую роль. Через терминалы высокоскоростного спутникового интернета первичные данные попадают в общий банк данных, а обратно получают тактическую информацию и расчеты для стрельбы. Все максимально автоматизировано.С одной стороны, эта система управления боем значительно повысила тактические возможности ВСУ, но с другой — обнажила уязвимости. Если российским войскам удастся лишить украинскую армию доступа к Starlink, это обернется для Киева катастрофой.Кроме того, ориентированная на высокоскоростной интернет система применяется в основном в кадровых профессиональных частях. Мобилизованные и тероборона, по словам военнослужащих ДНР, таким хай-теком не избалованы.Запросы ЗеленскогоАмериканская система управления боем бесполезна, если у оператора не хватает сил и средств на земле. Не секрет, что ВСУ понесли тяжелейшие потери в бронетехнике и артиллерии. Советские запасы во многом исчерпаны, как и склады восточноевропейских союзников Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью изданию The Economist, что украинской армии для победы необходимо 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.Однако страны НАТО не торопятся давать все, что требует киевский режим. Запросы командования превышают наличный парк бронетехники многих европейских союзников Вашингтона. И они крайне неохотно расстаются даже с устаревшими образцами.Так, Германия под различными предлогами с лета оттягивает передачу Киеву танков Leopard 1, принятых на вооружение еще в 1966-м. О гораздо более современных Leopard 2 и речи нет: у самого бундесвера меньше 300 единиц.Да и в США не желают ослаблять собственную армию ради Украины. Например, по информации издания Politico, Зеленский во время визита в Белый дом выпрашивал у Байдена разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью 300 километров. И то и другое позволит наносить удары вглубь российской территории. "Игл" улетает на 350-400 километров. Запущенный из Харькова дрон может дотянуть до Воронежа и Липецка.Но Зеленский это не получил. Как и американские истребители. В Вашингтоне все же опасаются реакции Москвы. Готовность Белого дома повышать ставки напрямую зависит от ситуации на фронте. Если российская армия добьется прогресса в зимнюю кампанию, масштабы военной поддержки киевского режима могут снизиться.
https://ria.ru/20221225/tanki-1841209429.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221220/starlink-1839959895.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221215/zaluzhnyy-1838969913.html
украина
киев
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736227_0:171:2502:2048_1920x0_80_0_0_de1d86e55e163f307a217242a2f1e575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константин сивков, илон маск, валерий залужный, украина, киев, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константин Сивков, Илон Маск, Валерий Залужный, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
08:00 27.12.2022 (обновлено: 08:14 27.12.2022)
 

"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона

© AP Photo / LibkosУкраинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте)
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Libkos
Читать ria.ru в
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон одобрил очередной пакет военной помощи Киеву на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Украина получит много вооружений, в том числе и новые образцы. Однако Зеленскому, как пишут СМИ, так и не удалось выпросить желаемое.

Где взять снаряды

Новый пакет состоит из двух частей. По "Президентской программе передачи вооружений" (PDA) Украине отправят одну батарею ЗРК Patriot с боекомплектом, боеприпасы к РСЗО HIMARS, 500 единиц 155-миллиметровых высокоточных снарядов, 30 минометов различных калибров, 120 легких бронеавтомобилей HMMWV и 37 тяжелых Cougar, шесть грузовиков, противорадиолокационные ракеты HARM, комплекты высокоточных управляемых бомб JDAM, а также гранатометы, стрелковое оружие, мины, приборы ночного видения, бронежилеты и прочую "мелочевку".
Немецкий танк Leopard - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 14:25
Большинство немцев высказались против поставки танков Киеву, показал опрос
По "Инициативе содействия безопасности Украины" (USAI) Киеву отдадут в основном артиллерийские и танковые боеприпасы советских калибров.
Все это, за исключением ЗРК Patriot и комплектов JDAM, присылали и ранее. Примечательно крайне малое количество 155-миллиметровых боеприпасов, применяемых артиллерией натовского образца — гаубицами M777, Caesar, PzH 2000 и другими. В первую очередь это говорит о том, что страны Запада сами испытывают "снарядный голод". Того, что выделили Украине, по оценкам аналитиков, хватит максимум на полдня.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Кроме того, неясно, откуда Пентагон возьмет 115 тысяч снарядов калибра 122 и 152 миллиметра, а также 100 тысяч 125-миллиметровых танковых боеприпасов. Восточноевропейские союзники уже опустошили советские запасы в надежде на западное вооружение.

Не хватает самолетов

Главная новинка — ЗРК Patriot. Разработанный в 1970-х, этот комплекс по тактико-техническим характеристикам близок к С-300, который у Киева имеется.
Как показал опыт применения в Саудовской Аравии, "Пэтриоты" не лучшим образом противостоят малоразмерным БПЛА. К тому же одной батареей большую территорию от ударов с воздуха не прикроешь.
© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot
Испытательные стрельбы из ЗРК Пэтриот - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : U.S. Army
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot
"В лучшем случае поставят образцы из собственного арсенала с дальностью 150 километров, — считает военный эксперт Константин Сивков. — Экспортный же вариант бьет только на 80. И это будет очень ценный подарок для российских войск, которые изучат все режимы работы и создадут эффективные средства противодействия".
Не особо помогут, полагает он, и комплекты JDAM, превращающие свободнопадающую бомбу в высокоточную и управляемую. У ВСУ осталось мало самолетов, способных на бомбометание. А использовать для этого вертолеты и штурмовики нецелесообразно — тут же собьют.

Ключевое звено

Куда интереснее новость о скорой отправке десяти тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. На днях газета The Washington Post рассказала, как именно аппаратура Илона Маска помогает ВСУ. Starlink — низовое звено современной системы управления боем от американской компании Palantir. Эффективность разработчики без ложной скромности сравнивают с тактическим ядерным оружием.
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 12:46В мире
Киев получит тысячи новых антенн Starlink, сообщил украинский министр
Разведывательно-ударный контур позволяет максимально быстро реализовать цепочку действий: получение, отбор и интеграция данных. Затем — автоматизированное выделение и выбор целей, средств поражения, удар. И контроль результата камерой беспилотника. Информацию с поля боя система получает из десятков источников. В результате войска располагают подробными сведениями о ситуации за линией фронта, передвижениях противника и местах дислокации.
"Старлинк" играет важнейшую роль. Через терминалы высокоскоростного спутникового интернета первичные данные попадают в общий банк данных, а обратно получают тактическую информацию и расчеты для стрельбы. Все максимально автоматизировано.
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском
С одной стороны, эта система управления боем значительно повысила тактические возможности ВСУ, но с другой — обнажила уязвимости. Если российским войскам удастся лишить украинскую армию доступа к Starlink, это обернется для Киева катастрофой.
Кроме того, ориентированная на высокоскоростной интернет система применяется в основном в кадровых профессиональных частях. Мобилизованные и тероборона, по словам военнослужащих ДНР, таким хай-теком не избалованы.

Запросы Зеленского

Американская система управления боем бесполезна, если у оператора не хватает сил и средств на земле. Не секрет, что ВСУ понесли тяжелейшие потери в бронетехнике и артиллерии. Советские запасы во многом исчерпаны, как и склады восточноевропейских союзников Украины. Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью изданию The Economist, что украинской армии для победы необходимо 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 17:43В мире
"Тут у них преимущество": Залужный признал успех российской мобилизации
Однако страны НАТО не торопятся давать все, что требует киевский режим. Запросы командования превышают наличный парк бронетехники многих европейских союзников Вашингтона. И они крайне неохотно расстаются даже с устаревшими образцами.
Так, Германия под различными предлогами с лета оттягивает передачу Киеву танков Leopard 1, принятых на вооружение еще в 1966-м. О гораздо более современных Leopard 2 и речи нет: у самого бундесвера меньше 300 единиц.
© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerНемецкий основной боевой танк Leopard 2
Немецкий основной боевой танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Немецкий основной боевой танк Leopard 2
Да и в США не желают ослаблять собственную армию ради Украины. Например, по информации издания Politico, Зеленский во время визита в Белый дом выпрашивал у Байдена разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью 300 километров. И то и другое позволит наносить удары вглубь российской территории. "Игл" улетает на 350-400 километров. Запущенный из Харькова дрон может дотянуть до Воронежа и Липецка.
Но Зеленский это не получил. Как и американские истребители. В Вашингтоне все же опасаются реакции Москвы. Готовность Белого дома повышать ставки напрямую зависит от ситуации на фронте. Если российская армия добьется прогресса в зимнюю кампанию, масштабы военной поддержки киевского режима могут снизиться.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантин СивковИлон МаскВалерий ЗалужныйУкраинаКиевВашингтон (штат)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала