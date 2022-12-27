https://ria.ru/20221227/vodoochistka-1841688258.html

В мордовском Атяшево после реконструкции заработала станция водоочистки

В мордовском Атяшево после реконструкции заработала станция водоочистки - РИА Новости, 27.12.2022

В мордовском Атяшево после реконструкции заработала станция водоочистки

Современная станция водоочистки заработала в поселке Атяшево после масштабной реконструкции, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:35

2022-12-27T15:35

2022-12-27T15:35

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Современная станция водоочистки заработала в поселке Атяшево после масштабной реконструкции, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Реконструкция системы водоснабжения рабочего поселка Атяшево проведена в рамках федерального проекта "Чистая вода". "Станция водоочистки полностью реконструирована, проложено 12,5 километра нового трубопровода. Это существенно улучшило ситуацию с подачей воды населению, которая ранее не соответствовала требованиям по целому ряду показателей", - говорится в сообщении. Глава Мордовии Артем Здунов в ходе рабочей поездки в Атяшевский район посетил обновленную станцию водоочистки и осмотрел оборудование, которым пользуется оператор: на экраны выводится вся необходимая информация о показателях воды, которая поступает в скважины и после фильтрации поставляется потребителям, а также о работе оборудования. После этого руководитель республики оценил работу самого водоочистного цеха. "Подъем воды ведется на 4 скважинах. Здесь выполнена заменена обсадных труб, насосного и электрического оборудования, установлены фильтрующие комплексы. После подъема и очистки вода попадает в резервуары хранения воды, которые были очищены от иловых отложений, проведена их гидроизоляция. На реконструкцию было затрачено свыше 220 миллионов рублей", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что в сутки станция очищает почти 1,5 тысячи кубических метров воды - этого достаточно, чтобы обеспечить не только местных жителей, но и вновь построенный бассейн, который открыл двери для атяшевцев в декабре 2022 года в новом социокультурном центре "Наяда".

https://ria.ru/20221223/kompleks-1840789971.html

https://ria.ru/20221217/medproizvodstvo-1839441107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем здунов, республика мордовия