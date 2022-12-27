https://ria.ru/20221227/uragan-1841676130.html
ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе
ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе - РИА Новости, 27.12.2022
ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе
Российские войска уничтожили еще три украинские боевые машины реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:02
2022-12-27T15:02
2022-12-27T15:02
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
красногоровка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили еще три украинские боевые машины реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", сообщает Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Северск Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", а также две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке военного ведомства. В районах населенных пунктов Красногоровка и Пречистовка в ДНР уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", а в районах города Купянск Харьковской области, Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка Херсонской области уничтожены 4 гаубицы "Мста-Б" и 2 гаубицы Д-20, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, красногоровка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе
Минобороны: ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе