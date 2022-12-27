https://ria.ru/20221227/uragan-1841676130.html

ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе

ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе - РИА Новости, 27.12.2022

ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе

Российские войска уничтожили еще три украинские боевые машины реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T15:02

2022-12-27T15:02

2022-12-27T15:02

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

красногоровка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили еще три украинские боевые машины реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", сообщает Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Северск Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", а также две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке военного ведомства. В районах населенных пунктов Красногоровка и Пречистовка в ДНР уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", а в районах города Купянск Харьковской области, Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка Херсонской области уничтожены 4 гаубицы "Мста-Б" и 2 гаубицы Д-20, отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красногоровка

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, красногоровка, вооруженные силы украины