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ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе - РИА Новости, 27.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/uragan-1841676130.html
ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе
ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе - РИА Новости, 27.12.2022
ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе
Российские войска уничтожили еще три украинские боевые машины реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T15:02
2022-12-27T15:02
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
красногоровка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили еще три украинские боевые машины реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", сообщает Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Северск Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", а также две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке военного ведомства. В районах населенных пунктов Красногоровка и Пречистовка в ДНР уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", а в районах города Купянск Харьковской области, Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка Херсонской области уничтожены 4 гаубицы "Мста-Б" и 2 гаубицы Д-20, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красногоровка
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, красногоровка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Вооруженные силы Украины
15:02 27.12.2022
 
ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе

Минобороны: ВС России уничтожили еще три украинские РСЗО "Ураган" и "Град" в Донбассе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО
Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили еще три украинские боевые машины реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", сообщает Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Северск Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", а также две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке военного ведомства.
В районах населенных пунктов Красногоровка и Пречистовка в ДНР уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", а в районах города Купянск Харьковской области, Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка Херсонской области уничтожены 4 гаубицы "Мста-Б" и 2 гаубицы Д-20, отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаКрасногоровкаВооруженные силы Украины
 
 
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