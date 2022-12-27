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Российские силы уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк - РИА Новости, 27.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/ukraina-1841668041.html
Российские силы уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк
Российские силы уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк - РИА Новости, 27.12.2022
Российские силы уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк
Российские войска уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США, из которой ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка, заявило Министерство... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:47
2022-12-27T15:14
специальная военная операция на украине
донецк
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США, из которой ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка, заявило Министерство обороны."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк", — говорится в сводке ведомства.Еще одна такая же установка уничтожена в Запорожской области.Кроме того, в окрестностях населенных пунктов Невское ЛНР и Северск ДНР подбиты три боевые машины систем залпового огня "Град" и "Ураган".Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841668496.html
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Минобороны РФ о поражении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ на Донецком направлении, уничтожены до 60 украинских военных.
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донецк, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
14:47 27.12.2022 (обновлено: 15:14 27.12.2022)
 
Российские силы уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

Минобороны: российские силы уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США, из которой ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка, заявило Министерство обороны.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк", — говорится в сводке ведомства.
Еще одна такая же установка уничтожена в Запорожской области.
Кроме того, в окрестностях населенных пунктов Невское ЛНР и Северск ДНР подбиты три боевые машины систем залпового огня "Град" и "Ураган".
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
Работа САУ 2СЗ Акация в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
14:48Специальная военная операция на Украине
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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