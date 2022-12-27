https://ria.ru/20221227/ukraina-1841668041.html

Российские силы уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

Российские силы уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк - РИА Новости, 27.12.2022

Российские силы уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали Донецк

Российские войска уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США, из которой ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка, заявило Министерство... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:47

2022-12-27T14:47

2022-12-27T15:14

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США, из которой ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка, заявило Министерство обороны."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк", — говорится в сводке ведомства.Еще одна такая же установка уничтожена в Запорожской области.Кроме того, в окрестностях населенных пунктов Невское ЛНР и Северск ДНР подбиты три боевые машины систем залпового огня "Град" и "Ураган".Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841668496.html

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Минобороны РФ о поражении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Донецком направлении ВС РФ нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ на Донецком направлении, уничтожены до 60 украинских военных. 2022-12-27T14:47 true PT3M38S

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Варвара Скокшина

донецк, россия, вооруженные силы украины, в мире