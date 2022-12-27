https://ria.ru/20221227/ukraina-1841541062.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.12.2022

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T01:07

2022-12-27T01:07

2022-12-27T05:17

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

киев

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, тревогу объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.В то же время член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил, что взрывы слышны в подконтрольном Киеву областном центре. "В Запорожье громко… Мои земляки сообщают о как минимум двух взрывах, которые слышали запорожцы", - написал он.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221226/trevoga-1841424202.html

украина

харьковская область

киев

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украина, харьковская область, киев