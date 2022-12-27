01:07 27.12.2022 (обновлено: 05:17 27.12.2022)
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях слышны взрывы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Кроме того, тревогу объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Кроме того, тревогу объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
В то же время член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил, что взрывы слышны в подконтрольном Киеву областном центре. "В Запорожье громко… Мои земляки сообщают о как минимум двух взрывах, которые слышали запорожцы", - написал он.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.