https://ria.ru/20221227/ucheniya-1841762100.html

На юге Молдавии проходят военные учения с применением гранатометов

На юге Молдавии проходят военные учения с применением гранатометов - РИА Новости, 27.12.2022

На юге Молдавии проходят военные учения с применением гранатометов

Министерство обороны Молдавии сообщило во вторник о проведении на юге республики военных учений с применением гранатометов. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:53

2022-12-27T19:53

2022-12-27T19:53

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КИШИНЕВ, 27 дек – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии сообщило во вторник о проведении на юге республики военных учений с применением гранатометов. "Солдаты-срочники и контрактники моторизованной пехотной бригады Dacia начали 27 декабря практические военные учения, в ходе которых будет вестись огонь из гранатометов. Маневры осуществляются на полигоне в Кагуле (город на юге Молдавии – ред.) и завершатся 28 декабря", - отмечает во вторник пресс-служба оборонного ведомства. В минобороны уточнили, что учения проходят в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2022 год. Минобороны обратилось к местным жителям с призывом воздержаться от съемок и публикации в сети Интернет военной техники, которая будет передвигаться в эти дни на полигон и обратно в части. "Жителей населенных пунктов, прилегающих к полигону в Кагуле, через местные органы государственной власти проинформировали о проведении учений с выполнением боевых стрельб. В связи с этим граждан призывали воздержаться от размещения изображений военной техники в онлайн-пространстве, чтобы не порождать дезинформацию ", - заявили в ведомстве. В мировом рейтинге Global Firepower Index 2022 молдавская армия занимает 105-е место из 140 стран. По подсчетам составителей рейтинга, у национальной армии Молдавии 10 танков, 381 бронемашина, девять самоходных артиллерийских установок, 69 несамоходных установок и 25 ракетных установок. Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что в рядах национальной армии служат 6,5 тысячи военнослужащих. Власти республики заявляют о необходимости закупок вооружения для усиления оборонной способности и укрепления границ в условиях регионального кризиса. В интервью телеканалам госсекретарь минобороны Валерий Мижа сообщал, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники в рамках программы ЕС на 40 миллионов евро, что позволит удвоить оборонный бюджет страны. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20221227/moldaviya-1841544172.html

https://ria.ru/20221224/nato-1841007850.html

https://ria.ru/20221225/konfrontatsiya-1841219129.html

молдавия

кагул

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в мире, молдавия, кагул, кишинев, евросоюз, нато